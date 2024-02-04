الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يستعد لإطلاق النسخة الثالثة من ماراثون الرياض في 10فبراير القادم

MENAFN - AETOSWire) يستعد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لإطلاق النسخة الثالثة من ماراثون الرياض في العاشر من فبراير القادم، في ساحة المملكة أرينا في مدينة الرياض بدعم مباشر من وزارة الرياضة، وذلك سعياً لتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والمشاركة في الفعاليات الرياضية، وما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعم لامحدود ومستمر للقطاع الرياضي، وبما يتواكب مع خطط وأهداف برنامج جودة الحياة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 .

ويعد ماراثون الرياض أول ماراثون احترافي يُقام في المملكة العربية السعودية والذي تم اعتماده من قبل الاتحاد الآسيوي والدولي لألعاب القوى، كما يعتبر أحد أبرز الفعاليات الرياضية من نوعها بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع حتى اليوم، وهو ما يمثل علامة فارقة في رحلة الاتحاد نحو تعزيز مزايا وفوائد ممارسة الرياضة والتمارين البدنية لكافة أفراد المجتمع داخل المملكة، حيث يأتي إطلاق ماراثون الرياض لهذا العام، بعد النجاح الذي حققه سباق ماراثون الرياض الدولي في النسخة السابقة بتواجد أكثر من 15000 مشارك من أكثر من 120 جنسية من مختلف دول العالم.

ويمكن للمشاركين ومحبي رياضة الجري من جميع أنحاء المملكة والعالم التسجيل في عدة سباقات مصممة لتلائم كافة أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين. فقد تم تخصيص سباق للمحترفين بمسافة ٤٢.٢ كيلو متر، ومسافة النصف ماراثون أي ما يعادل 21.1 كيلومتر لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومتر لمن هم من سن ١٧ وفوق، بالإضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومتر للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع، حيث ستكون نقطة الانطلاق للسباق في طريق الإمام سعود بن فيصل مقابل المملكة أرينا.

تجدر الإشارة أن هذه النسخة من الماراثون تقدم عدة برامج تدريبية مخصصة افتراضية وميدانية بالإضافة إلى منشورات رقمية تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الراغبين بالمشاركة في هذا الحدث.

وسيتم تخصيص منطقة ترفيهية "قرية الماراثون" في ساحة المملكة أرينا والتي تحتوي على فعاليات رياضية مصاحبة، ووجهة مخصصة للمأكولات والمشروبات والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى لكل الزوار والمشاركين في ماراثون الرياض على مدار يومين (9 و 10 فبراير). وخصص الإتحاد بهدف تحفيز المشاركين جوائز مالية ستقدم إلى الفائزين بالمراكز المتقدمة حيث سيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وتأتي إقامة ماراثون الرياض امتدادًا لسلسلة من الفعاليات الرياضية المختلفة التي تستضيفها المملكة، وتستهدف من خلالها إلى نشر ثقافة الرياضة، وزيادة نسبة الممارسين لها.

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: جهة تنظيمية تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي في المملكة العربية السعودية. للمزيد من المعلومات: