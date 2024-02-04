تأثير المشروبات السكرية على الصحة

(MENAFN
- Al Watan) - أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة هارفارد أن المشروبات السكرية هي أحد العوامل الرئيسية المسببة للسمنة ومرض السكري.
- كما أنها تعمل على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
- وفقًا لـ((مايو كلينك))، فإن النوع الأكثر شيوعا من سرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية الذي يبدأ في النوع الرئيسي من خلايا الكبد.
- تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر والصودا، ما يزيد من المخاطر على الصحة العامة للفرد.
- يكون الخطر أعلى لدى النساء مقارنة بالرجال، حيث يجدن أنفسهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد، والحمل الشديد الخطورة، وأمراض القلب والنقرس.
بعض العلامات الشائعة للإصابة بسرطان الكبد:
فقدان الوزن
فقدان الشهية
ألم في الجزء العلوي من البطن
قيء وغثيان
الضعف والتعب
انتفاخ البطن
تغير لون بشرتك وتحول بياض عينيك إلى اللون الأصفر (علامة في الأساس على اليرقان)
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