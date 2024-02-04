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تأثير المشروبات السكرية على الصحة

2/4/2024 2:19:27 PM
(MENAFN- Al Watan) - أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة هارفارد أن المشروبات السكرية هي أحد العوامل الرئيسية المسببة للسمنة ومرض السكري.
- كما أنها تعمل على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
- وفقًا لـ((مايو كلينك))، فإن النوع الأكثر شيوعا من سرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية الذي يبدأ في النوع الرئيسي من خلايا الكبد.
- تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر والصودا، ما يزيد من المخاطر على الصحة العامة للفرد.
- يكون الخطر أعلى لدى النساء مقارنة بالرجال، حيث يجدن أنفسهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد، والحمل الشديد الخطورة، وأمراض القلب والنقرس.
بعض العلامات الشائعة للإصابة بسرطان الكبد:
فقدان الوزن
فقدان الشهية
ألم في الجزء العلوي من البطن
قيء وغثيان
الضعف والتعب
انتفاخ البطن
تغير لون بشرتك وتحول بياض عينيك إلى اللون الأصفر (علامة في الأساس على اليرقان)

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