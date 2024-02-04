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تركيبة كورية لعلاج السرطان

2/4/2024 2:19:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن باحثون من جامعة ((إيهوا)) في كوريا الجنوبية من التوصل لتركيبة كيميائية قوية يمكنها القضاء على الخلايا السرطانية.
واستطاع الباحثون وفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Angewandte Chemie الطبية ابتكار دواء جديد لمكافحة السرطان، عن طريق التلاعب بمستويات الكالسيوم في الخلايا المصابة بالورم.
وعادة ما يكون وجود الكثير من ((أيونات الكالسيوم)) ضارا، ويؤدي إلى اختناق عناصر التركيب الخلوي الصحي مثل ((الميتوكوندريا)) المنتجة للطاقة في الجسم.
ولكن العلماء الآن وجدوا طريقة لاستخدام هذا التدفق الزائد الضار لدرء وتدمير الخلايا السرطانية في الجسم من خلال ما أطلقوا عليه اسم ((عاصفة الكالسيوم)).
ووفق العلماء فإن التعرض للأشعة تحت الحمراء من شأنه أيضا أن يسهّل تحفيز الدواء الجديد لعاصفة الكالسيوم، فبمجرد وصوله لمجرى الدم، تمكّن الباحثون من تحديد أن الدواء وصل بنجاح إلى الورم، وتم تنشيطه في ظل وجود ضوء هذه الأشعة.
وفي غضون أيام قليلة، اختفت أورام المصابين بالسرطان وفق العلماء الذين أجروا أبحاثهم على الفئران.
ويتكون الدواء من جزيئات ((السيليكا النانوية)) التي تحتوي على صبغة تسمى ((الإندوسيانين الأخضر)) الذي يستخدم من أجل ((التنظير الفلوري)).
وتتعرف الأورام على ((السيليكا)) وتنقل الجسيمات النانوية داخل الخلايا المستهدفة، وبمجرد وصولها إلى هناك، يتم تنشيط الصبغة بواسطة الأشعة تحت الحمراء، ويؤدي ذلك إلى إنتاج مركبات تسمى ((الأكسجين التفاعلية)) التي تفتح قناة الكالسيوم في الغشاء الخارجي للخلية، وفي ذات الوقت ترتفع درجة حرارته، ما يؤدي إلى فتح عضية خلوية تخزن الكالسيوم داخل الخلية.
ويأمل الباحثون أن يكتشفوا المزيد حول علاجهم الجديد بعد إجراء المزيد من التجارب، بحيث يكونوا قادرين في المستقبل على استعماله بشكل أكثر دقة لاستهداف الأنواع المختلفة من السرطانات.

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