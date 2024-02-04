تأهيل 30 فتاة لرعاية الأطفال

(MENAFN
- Al Watan) كشف المدير التنفيذي لجمعية ((درر)) لرعاية الطفولة في الأحساء فهد الربيع، إطلاق مبادرة ((فلذاتنا))، بدعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية، وتهدف المبادرة إلى تمكين مقدمة الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال لبناء مجموعة من القدرات والمهارات التي تساهم في رعاية وتنشئة جيل مبدع ومنتج، وتمكين 30 فتاة للعمل في مراكز ضيافة الأطفال، والفئة المستهدفة مستفيدات الضمان الاجتماعي، ومدة المبادرة 6 شهور، وفق معايير الاستقطاب والاختيار ((بكالوريوس أو دبلوم، بكالوريوس تربية، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل مع الأطفال)).
المشاكل الأساسية والعالمية
أبان الربيع، أن هناك 4 أدوات في المبادرة، وهي: التدريب: تقديم مجموعة من البرامج التدريبية، التي تهدف إلى بناء وتنمية وتطوير قدرات مقدمي الرعاية لمرحلة الطفولة، وإكساب المتدربات مهارات تصميم خبرات وأنشطة وأساليب التعلم للأطفال، وكيفية تصميم وتخطيط المنهج، ومفهوم خبرات التعلم، أساليب تعلم الأطفال في المجموعات الكبيرة والصغيرة، وإعداد أركان تعليمية، وأساليب تعلم الأطفال لخبرات القراءة والكتابة، وتصميم خبرات التواصل الاجتماعي للأطفال، وتصميم خبرات لخبرات العلوم والرياضيات، والتصدي للمخاطر، لمعالجة المشاكل الأساسية والعالمية طبقًا لمعايير osha، ونواع الحرائق، وكيفية التغلب عليها، والمخاطر الكهربائية، وأنواع السلامة من مخاطر الإشعاعات، وحواجز الحماية من مخاطر المعدات، وإشارات السلامة، ومعدات الوقاية الشخصية، وخصائص النمو لمرحلة الطفولة، ومصادر مشكلاتها، وأساليب التعامل معها، الحاجات الاجتماعية والعقلية والنفسية، وإستراتيجيات التعامل مع مرحلة الطفولة، قياسات قبلية وبعدية في البرامج التدريبية، للتعرف على مستوى وقدرات المتدربة في التعامل مع مرحلة الطفولة للتعرف على مواطن القوة والتطوير، مجموعة من ورش العمل في المرحلة الثانية من البرنامج، تهدف وضع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير مقدمة الرعاية، تطبيقات عملية: مجموعة من الاختبارات النظرية والتطبيق العملي داخل موقع العمل في مراكز ضيافة الأطفال.
مبادرات
في السياق ذاته، عدد الربيع، مبادرات جديدة أخرى في الجمعية، وهي: تربية متوازنة: يهتم بتطوير مهارات الآباء والأمهات والتعرف على خصائص وحاجات مرحلة الطفولة من خلال مجموعة من الأمسيات الجماهيرية والمقاطع المرئية التثقيفية ((10 آلاف مستفيد))، الرخصة الوالدية: إكساب الوالدين حديثي الزواج مهارات التربية للأبناء من خلال تدريب 50 مدربا ومدربة في تأهيل المربين للحصول على الرخصة الوالدية ((950 مستفيدا))، قيمي تعزز قيمتي: مجموعة من الأمسيات والبرامج للمربين والأطفال متخصصة في الطرق التربوية لغرس القيم في مرحلة الطفولة ((2000 مستفيد))، من الفكرة إلى الاستثمار: التعرف على قدرات ومهارات الأطفال وتطويرها بأساليب علمية لابتكار مجموعة من الأفكار وتحويلها إلى مشروع استثماري يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع ((200 طفل)).
المزايا لمبادرة فلذاتنا:
01- التأهيل على رأس العمل.
02- الحصول على شهادة معتمدة.
03- الانضمام إلى مجتمعات متخصصة في الطفولة.
04- تنمية الجدارات الوظيفية.
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