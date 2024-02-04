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تأهيل 30 فتاة لرعاية الأطفال

2/4/2024 2:19:26 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المدير التنفيذي لجمعية ((درر)) لرعاية الطفولة في الأحساء فهد الربيع، إطلاق مبادرة ((فلذاتنا))، بدعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية، وتهدف المبادرة إلى تمكين مقدمة الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال لبناء مجموعة من القدرات والمهارات التي تساهم في رعاية وتنشئة جيل مبدع ومنتج، وتمكين 30 فتاة للعمل في مراكز ضيافة الأطفال، والفئة المستهدفة مستفيدات الضمان الاجتماعي، ومدة المبادرة 6 شهور، وفق معايير الاستقطاب والاختيار ((بكالوريوس أو دبلوم، بكالوريوس تربية، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل مع الأطفال)).
المشاكل الأساسية والعالمية
أبان الربيع، أن هناك 4 أدوات في المبادرة، وهي: التدريب: تقديم مجموعة من البرامج التدريبية، التي تهدف إلى بناء وتنمية وتطوير قدرات مقدمي الرعاية لمرحلة الطفولة، وإكساب المتدربات مهارات تصميم خبرات وأنشطة وأساليب التعلم للأطفال، وكيفية تصميم وتخطيط المنهج، ومفهوم خبرات التعلم، أساليب تعلم الأطفال في المجموعات الكبيرة والصغيرة، وإعداد أركان تعليمية، وأساليب تعلم الأطفال لخبرات القراءة والكتابة، وتصميم خبرات التواصل الاجتماعي للأطفال، وتصميم خبرات لخبرات العلوم والرياضيات، والتصدي للمخاطر، لمعالجة المشاكل الأساسية والعالمية طبقًا لمعايير osha، ونواع الحرائق، وكيفية التغلب عليها، والمخاطر الكهربائية، وأنواع السلامة من مخاطر الإشعاعات، وحواجز الحماية من مخاطر المعدات، وإشارات السلامة، ومعدات الوقاية الشخصية، وخصائص النمو لمرحلة الطفولة، ومصادر مشكلاتها، وأساليب التعامل معها، الحاجات الاجتماعية والعقلية والنفسية، وإستراتيجيات التعامل مع مرحلة الطفولة، قياسات قبلية وبعدية في البرامج التدريبية، للتعرف على مستوى وقدرات المتدربة في التعامل مع مرحلة الطفولة للتعرف على مواطن القوة والتطوير، مجموعة من ورش العمل في المرحلة الثانية من البرنامج، تهدف وضع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير مقدمة الرعاية، تطبيقات عملية: مجموعة من الاختبارات النظرية والتطبيق العملي داخل موقع العمل في مراكز ضيافة الأطفال.
مبادرات
في السياق ذاته، عدد الربيع، مبادرات جديدة أخرى في الجمعية، وهي: تربية متوازنة: يهتم بتطوير مهارات الآباء والأمهات والتعرف على خصائص وحاجات مرحلة الطفولة من خلال مجموعة من الأمسيات الجماهيرية والمقاطع المرئية التثقيفية ((10 آلاف مستفيد))، الرخصة الوالدية: إكساب الوالدين حديثي الزواج مهارات التربية للأبناء من خلال تدريب 50 مدربا ومدربة في تأهيل المربين للحصول على الرخصة الوالدية ((950 مستفيدا))، قيمي تعزز قيمتي: مجموعة من الأمسيات والبرامج للمربين والأطفال متخصصة في الطرق التربوية لغرس القيم في مرحلة الطفولة ((2000 مستفيد))، من الفكرة إلى الاستثمار: التعرف على قدرات ومهارات الأطفال وتطويرها بأساليب علمية لابتكار مجموعة من الأفكار وتحويلها إلى مشروع استثماري يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع ((200 طفل)).
المزايا لمبادرة فلذاتنا:
01- التأهيل على رأس العمل.
02- الحصول على شهادة معتمدة.
03- الانضمام إلى مجتمعات متخصصة في الطفولة.
04- تنمية الجدارات الوظيفية.

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