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مستشفى الأطفال بدله النخيل يجري عملية إزالة كيس داخل المثانة بالمنظار الجراحي لطفل في عمر الرابعة

2/4/2024 2:19:26 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح مستشفى دله النخيل في الرياض، من إجراء عملية جراحية دقيقة بالمنظار الجراحي، تتعلق بإزالة كيس داخل المثانة، لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات.
وتفصيلا لحالة الطفل، فإنه كان يعاني من التهابات شديدة في البول، مع صعوبة في التبول وحدوث احتباس متكرر للبول، وبعد تقييم الحالة، بصورة شاملة ومتكاملة، وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والأشعة، تبين أن لدى المريض كيس بحجم كبير خلف المثانة وذلك بسبب وجود ضعف في جدار المثانة، مما سبب بعج في غشاء المثانة مسببا تكيسا بحجم كبير خلف

وفي هذا الإطار، قال البروفسور حمدان بن حماد الحازمي استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال في مستشفى دله النخيل:" بعد الانتهاء من التشخيص ومعاينة حالة الطفل، تم على الفور وضع خطة علاجية، تطلبت إزالة هذا التكيس وإعادة المثانة لشكلها ووضعها الطبيعي".
وأوضح أن العملية الجراحية تمت من خلال استخدام المنظار الجراحي، وذلك عبر 3 فتحات، الأولى بحجم 5ملم، أما الفتحتان الأخريتان، بمقدار 3 ملم، وجميعها داخل المثانة البولية، ليتم على إثرها اجراء التدخل الجراحي وهو فصل التكيس وازالته، ومن ثم عمل ترميم لجدار المثانة في مكان ضعفه، وأكد البروفسور حمدان الحازمي أنه وبعد التدخل الجراحي تحسنت حالة الطفل وغادر المستشفى بعد مرور اليوم الثالث من إجراء العملية.
يشار إلى أن مستشفى الأطفال بدله النخيل يوفر عددًا من الخدمات المميزة، وبكفاءة عالية، وبإشراف كادر طبي مؤهل، حيث تتمثل أبرز هذه الخدمات المقدمة في علاجات أمراض الأطفال العامة، وأمراض القلب والصدر، وأمراض الكلى والأعصاب، وأمراض ومناظير الجهاز الهضمي، والغدد الصماء، وجميع تطعيمات الأطفال، بالإضافة إلى علاج المشاكل التنفسية، وجراحة الأطفال العامة، وجراحة مناظير البطن، وجراحة حديثي الولادة للتعامل مع العيوب الخلقية، وكذلك جراحة المسالك البولية ( المنظارية والمفتوحة )، وجراحة الأسنان، والأنف، والأذن، والحنجرة والعيون.
يذكر أن مجموعة دله الصحية تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في كافة أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير، و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، وذلك سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

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