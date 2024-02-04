Monday, 05 February 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زين السعودية ضمن أهم 50 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية

2/4/2024 2:19:26 PM
(MENAFN- Al Watan) صُّنفت "زين السعودية" ضمن أهم 50 علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية، وجاء ذلك في الدراسة التي أجرتها فوربس الشرق الأوسط بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات لتسليط الضوء على الجهات التي تقدم مبادرات متميزة في القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية في المملكة.
وجاء حصول "زين السعودية" على هذا التصنيف نتيجةً للجهود والمبادرات العديدة التي نفذتها في مجال المسؤولية الاجتماعية في إطار إستراتيجيتها المتكاملة للاستدامة المؤسسية التي تميزت بمواءمتها التامة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأفضل الممارسات العالمية في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تدعم أيضاً تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.
وتميزت برامج ومبادرات "زين السعودية" في مجال المسؤولية الاجتماعية بارتكازها إلى سلسلة القيم لدى الشركة، والتي تستهدف من خلالها تعزيز جودة حياة جميع أفراد المجتمع على المستوى الاجتماعي، حيث أطلقت العديد من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، والتي من أبرزها برنامج المرأة في التقنية لدعم وإرشاد الطالبات الجامعيات على مستوى المملكة في تخصصات العلوم والتقنية والرياضيات STEM، وبرنامج EVOLVE لحديثي التخرّج لتزويدهم بالخبرة العملية والمعرفة العالمية وإعدادهم لسوق العمل، أيضا مبادرة كسوة فرح بالتّعاون مع مؤسسة احتواء التطوعية والتي ساهم فيها موظفي "زين السعودية" بتوفير تبرعات عينية لأكثر من 3000 أسرة من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى شراكتها الإستراتيجية مع "برنامج الأمان الأسري" تعزيزاً لدورها في دعم مشروع "خط مساندة الطفل" في المملكة، بهدف توفير منظومةٍ متكاملة لدعم أجيال المستقبل، من خلال ضمان سلامة الأطفال في العالم الواقعي والافتراضي حيث ساهمت "زين السعودية" في توعية أكثر من 3500 طفل على مستوى المملكة عبر حملات توعوية.
يذكر أن "زين السعودية" وقعت مؤخرًا مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية مع جمعية كبار السن والتي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية لدى كبار السن وتشجيعهم على استخدام التقنية عبر دروات تدريبية.

MENAFN04022024000089011017ID1107807929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث