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سلمان بن سلطان يشهد توقيع مشروع المستضيف المحايد

2/4/2024 2:19:26 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، الأمير سلمان بن سلطان، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد البليهشي، مراسم توقيع عقد مشروع ((المستضيف المحايد))، الذي يُعد أول مشروع للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بنموذج (P. P. P)، لإنشاء وتشغيل شبكة تغطية الاتصالات في المسجد النبوي الشريف، بهدف الارتقاء بجودة وكفاءة خدمات الحلول التقنية والاتصالات، لتلبية احتياجات الزوار.
ووقع العقد من قِبل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالرحمن إبراهيم، المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بالهيئة، ومن جهة شركة ((توال)) المهندس محمد بن عبدالعزيز الحقباني، الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة في أبراج الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويهدف ((المستضيف المحايد)) إلى تصميم وبناء وإدارة البنية التحتية لشبكة الاتصالات والبيانات في المسجد النبوي الشريف باستخدام أحدث التقنيات على مدى 15 عاما، وذلك في إطار تمكين مزودي خدمات الاتصالات، لتحقيق الكفاءة التشغيلية لمستخدمي الشبكات داخل المسجد النبوي الشريف، وفي نطاق الساحات المحيطة به من خلال حلول التغطية الداخلية (IBS) بتركيب 600 نقطة بث واتصال ضمن شبكة الجيل الخامس 5G والجيل الرابع 4G، وحلول الشبكة اللاسلكية WiFi، بما يدعم برنامج التحول الرقمي، وتقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وموثوقية عالية، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعتمد المشروع على تعزيز الأجواء الروحانية داخل المسجد النبوي من خلال وضع الحلول الناجحة للحفاظ على المشهد وجمالية المسجد النبوي، وتحسين المشهد العام لأبراج شبكات الاتصالات، ورفع مستوى الخدمة التفاعلية، بما ينسجم مع مستهدف برنامج خدمة ضيوف الرحمن -إحدى برامج رؤية السعودية 2030– من خلال تأهيل البنية التحتية، بما يدعم تيسير استضافة الزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين، وإثراء تجربتهم عبر رحلة إيمانية متكاملة.

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