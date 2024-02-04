الملكي يخشى السخرية الجديدة
التاريخ
2/4/2024 2:19:26 PM
(MENAFN
- Al Watan) كشفت تقارير سر صمت ريال مدريد تجاه صفقة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، إذ لا يريد أن تكون المبادرة منه، ثم يغير اللاعب رأيه ويتعرض للسخرية مجددا.
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