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الملكي يخشى السخرية الجديدة

2/4/2024 2:19:26 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت تقارير سر صمت ريال مدريد تجاه صفقة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، إذ لا يريد أن تكون المبادرة منه، ثم يغير اللاعب رأيه ويتعرض للسخرية مجددا.

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