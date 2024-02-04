محافظ الأحساء يهنئ القحطاني

(MENAFN
- Al Watan) استقبل محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، طارق القحطاني.
وهنأ محافظ الأحساء، القحطاني بمناسبة تعيينه مديرًا للفرع، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في عمله، مثمنًا دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين في جميع مدن ومناطق المملكة.
بدوره شكر القحطاني لمحافظ الأحساء على اهتمامه، بكل ما يخدم الرياضة والرياضيين في المحافظة.
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