التقاط الأوتاد يختتم منافساته

التقاط الأوتاد يختتم منافساته
التاريخ
2/4/2024 2:19:25 PM
(MENAFN
- Al Watan) اختتمت بطولة التقاط الأوتاد في أكاديمية الخيل العربية الأصيلة بمركز إمباري بمحافظة عقلة الصقور، والتي استمرت 3 أيام، واستهدفت الفرسان بالمملكة ودول الخليج، وشارك فيها 80 فارسًا.
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