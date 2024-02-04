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التقاط الأوتاد يختتم منافساته

2/4/2024 2:19:25 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت بطولة التقاط الأوتاد في أكاديمية الخيل العربية الأصيلة بمركز إمباري بمحافظة عقلة الصقور، والتي استمرت 3 أيام، واستهدفت الفرسان بالمملكة ودول الخليج، وشارك فيها 80 فارسًا.

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