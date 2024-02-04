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27 ناشئة بمعسكر الأخضر

2/4/2024 2:19:25 PM
(MENAFN- Al Watan) انتظمت 27 لاعبة في الفترة الثانية من إعداد المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاما، بعدما اخترهن الجهاز الفني بقيادة المدربة ستيلا كوتال، وذلك ضمن البرنامج المعد من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا في إدارة الكرة النسائية.

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