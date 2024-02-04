27 ناشئة بمعسكر الأخضر

27 ناشئة بمعسكر الأخضر
التاريخ
2/4/2024 2:19:25 PM
(MENAFN
- Al Watan) انتظمت 27 لاعبة في الفترة الثانية من إعداد المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاما، بعدما اخترهن الجهاز الفني بقيادة المدربة ستيلا كوتال، وذلك ضمن البرنامج المعد من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا في إدارة الكرة النسائية.
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