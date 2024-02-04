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بايدن يهزم الديمقراطيين في كارولينا الجنوبية

2/4/2024 2:19:25 PM
(MENAFN- Al Watan) هزم بايدن الديمقراطيين الآخرين الذين حظوا بفرصة طويلة في الاقتراع في ولاية كارولينا الجنوبية، بما في ذلك النائب عن ولاية، مينيسوتا دين فيليبس، والمؤلفة ماريان ويليامسون، وفاز بجميع المندوبين الديمقراطيين في الولاية، البالغ عددهم 55 واستثمرت حملة إعادة انتخابه بكثافة في زيادة نسبة الإقبال، فيما اعتبرته اختبارًا لجهودها لحشد الناخبين السود، وهم كتلة ديمقراطية رئيسية محورية في فرص بايدن في مباراة العودة المحتملة في نوفمبر ضد الرئيس السابق دونالد ترمب.
تحدي ترمب
وقال بايدن في بيان: ((في عام 2020، كان الناخبون في ساوث كارولينا هم الذين أثبتوا خطأ النقاد، وبثوا حياة جديدة في حملتنا، ووضعونا على طريق الفوز بالرئاسة))، ((الآن في عام 2024، تحدث شعب كارولينا الجنوبية مرة أخرى، وليس لدي أدنى شك في أنك وضعتنا على الطريق نحو الفوز بالرئاسة مرة أخرى -وجعل دونالد ترمب خاسرًا- مرة أخرى)).
وأعلنت وكالة (AP) فوز بايدن في الساعة (7:23) مساء السبت، بناءً على تحليل نتائج التصويت الأولية التي تظهر تقدمه الحاسم في المواقع الرئيسية في جميع أنحاء الولاية.
ويأتي هذا النصر بعد أن قاد الرئيس جهود اللجنة الوطنية الديمقراطية لجعل ساوث كارولينا تحتل المركز الأول في الانتخابات التمهيدية للحزب، مشيرًا إلى أن سكان الولاية أكثر تنوعًا عرقيًا، مقارنة بالولايتين التقليديتين اللتين حصلتا على المركز الأول في البلاد، أيوا ونيو هامبشاير، وهما بأغلبية ساحقة بيضاء.
ودفع بايدن من أجل تقويم انتخابي متجدد سيشهد احتلال ولاية نيفادا المركز الثاني، حيث ستعقد انتخاباتها التمهيدية يوم الثلاثاء، وينقل الأمر الجديد أيضًا الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان، وهي ولاية متأرجحة كبيرة ومتنوعة، إلى 27 فبراير، قبل تصويت الولايات الواسعة في 5 مارس، والمعروف باسم الثلاثاء الكبير.
دعم السود
وقد دأب كل من بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وهي أول امرأة سوداء وأمريكية آسيوية تتولى هذا المنصب، على شكر الديمقراطيين في كارولينا الجنوبية على دعمهم، وكان بايدن يسافر في نهاية هذا الأسبوع إلى كاليفورنيا ونيفادا وقال الرئيس خلال حملته الانتخابية في الولاية الأسبوع الماضي إن ولاية كارولينا الجنوبية كانت ((السبب وراء خسارة دونالد ترمب)).
وفي وقت سابق قال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية خايمي هاريسون: ((نعلم جميعًا أننا، بسبب لوننا هذا، نحن وأجدادنا، لم نتمكن دائمًا من التصويت هنا)).
وقد أدرج الناخبون السود الذين تمت مقابلتهم خلال فترة التصويت المبكر الأخيرة مجموعة من الأسباب لدعم بايدن، بدءًا من تعيينه حقوقيين سود وأقليات أخرى في المحاكم الفيدرالية، وردد البعض تحذيرات بايدن من أن ترمب سيهدد الديمقراطية، بينما يواصل نشر الأكاذيب القائلة إن انتخابات 2020 قد سُرقت.
وقالو: ((لا يمكننا أن نعيش مع زعيم من شأنه أن يحول هذا إلى دكتاتورية، لا يمكننا أن نعيش في مكان ليس ديمقراطيًا، وقال لاجويا بروتون، صاحب شركة صغيرة في كولومبيا يبلغ من العمر 42 عامًا: ((سيكون ذلك بمثابة سقوط لأمريكا؛ لذا فإن تصويتي مع بايدن، لقد كان الأمر مع بايدن وسيظل مع بايدن)).
ولاية كارولينا الجنوبية
- جمهورية بشكل موثوق.
- %26 من سكانها هم من السود.
- في الانتخابات العامة لعام 2020، شكل الناخبون السود 11% من الناخبين الوطنيين.
- أيد 9 من كل 10 من الناخبين السود بايدن، وفقًا لـ(AP VoteCast)، وهو استطلاع موسع لناخبي تلك الانتخابات.
- يتمتع بايدن فيها بعلاقات عميقة مع المؤيدين والمانحين منذ فترة طويلة.
- حصل بايدن على المساعدة من نائب ولاية كارولينا الجنوبية منذ فترة طويلة، جيم كليبيرن، الذي أيده عام 2020.

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