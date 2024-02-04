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جولة خامسة بلينكن يبحث عن هدنة في غزة

2/4/2024 2:19:25 PM
(MENAFN- Al Watan) اتجهت الأنظار إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الخامس وسط غياب الحلول، لإنهاء الحرب المدمرة.
ويسعى بلينكن لبحث تداعيات الحرب في غزة ضمن جولاته المكوكية المستمرة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن جولة بلينكن ستشمل السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، وستستمر من 4 إلى 8 فبراير الجاري.
وسيركز بلينكن، خلال جولته، على جهود مفاوضات إطلاق سراح الرهائن. ووفق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، فإن هذه هي الجولة الخامسة لبلينكن بالمنطقة منذ بدء الحرب.
ومنذ بداية الحرب في غزة، تم التوصل لهدنة واحدة استمرت أسبوعا، وتبادل خلالها الجانبان الرهائن والأسرى. بينما خلّف هجوم إسرائيل على قطاع غزة أكثر من 27 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة بغزة.
منع الصراع
وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن ((سيواصل العمل لمنع انتشار الصراع، وسيواصل الوزير بلينكن أيضا المناقشات مع الشركاء حول كيفية إنشاء منطقة سلمية أكثر تكاملا، تتضمن أمنا دائما للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء)).
وتتزامن جولة بلينكن مع جولة مماثلة لوزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه، التي بدأت السبت وستستمر حتى الثلاثاء المقبل، وتتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، بحسب وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن سيجورنيه سيسعى في جولته أيضا إلى ((العمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وإقناع الفرقاء بإعادة فتح الأفق السياسي استنادا إلى مبدأ حل قيام الدولتين)).
وتأتي الجولتان وسط تسريب أنباء عن قرب التوصل لصفقة جديدة بشأن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة، قد تشمل وقفا لإطلاق النار بغزة يستمر شهرا.
بينما يسعى وسطاء إقليميون إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، لكن العقبة الأساسية تظل متعلقة بإدارة القطاع بعد الحرب ودور حماس.

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