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انتخابات تونس تساؤلات حول مشاركة الأحزاب

2/4/2024 2:19:25 PM
(MENAFN- Al Watan) لف الغموض مشاركة أحزاب المعارضة في الانتخابات التونسية؛ حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى في خريف هذا العام، وسبق أن قاطعت الأحزاب كافة المحطات الانتخابية التي جاءت بها خارطة الطريق التي أقرّها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، كما ترفض الاعتراف بالدستور الجديد للبلاد الذي تم اعتماده إثر استفتاء صيف 2022.
أغلبية الأصوات
ووفقًا للدستور التونسي، يتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في مؤتمر صحفي، إن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وأن الهيئة ستصادق على رزنامة الانتخابات.
وردًا على المعارضة التي شكّكت في إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها، قال المنصري إن ((القانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية، ولم يتم تنقيحه أو تعديله أو إلغاؤه، وهو ساري المفعول بالنسبة للهيئة)).

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