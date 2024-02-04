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روسيا وأوكرانيا تبادل للهجمات بعيدة المدى

2/4/2024 2:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت كل من موسكو وكييف بشكل متزايد على الهجمات بعيدة المدى هذا الشتاء، وسط مواقع لم تتغير إلى حد كبير على خط المواجهة الذي يبلغ طوله 1500 كيلومتر (930 ميلا) في الحرب المستمرة بينهما منذ عامين تقريبًا، حيث ذكر مسؤولون في موسكو أن القصف الأوكراني أدى إلى مقتل 28 شخصًا على الأقل في مخبز بمدينة ليسيتشانسك التي تحتلها روسيا.
بينما تعرضت القوات الأوكرانية لهجوم روسي مكثف خلال الـ24 ساعة، مع هجمات مستمرة على طول خط المواجهة، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان.
تحت الأنقاض
وكتب الزعيم المحلي ليونيد باسيشنيك، في بيان على تطبيق ((تليغرام))، أن طفلا واحدا على الأقل كان من بين القتلى. وأضاف أن خدمات الطوارئ أنقذت عشرة أشخاص آخرين من تحت الأنقاض. ولم يعلق المسؤولون الأوكرانيون في كييف على الحادث.
وقال مسؤولون إن القتال كان عنيفا بشكل خاص في مدينة أفدييفكا الشرقية، حيث تحاول موسكو تطويق القوات الأوكرانية، بينما كانت القوات الأوكرانية أيضا بموقف دفاعي في كوبيانسك، وليمان، وباخموت، وزابوريزهيا.
وأشارت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي شمال أوكرانيا إلى أن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ16 هجومًا منفصلاً في اليوم السابق، وأطلقت النار على المجتمعات الحدودية في يوناكيفكا وبيلوبيليا وكراسنوبيليا وفيليكا بيساريفكا وإسمان. وأوضح الجنرال سيرهي ناييف، قائد القوات المشتركة الأوكرانية، أن قوات كييف صدت وحدات التخريب والاستطلاع الروسية التي حاولت عبور الحدود في منطقة سومي.
ومع تركز الجنود الأوكرانيين في المناطق الشرقية من دونيتسك وزابوريزهيا وخاركيف، يشير التوغل المبلغ عنه إلى أن موسكو قد تحقق في نقاط الضعف على جبهة جديدة، لزيادة الضغط على الموارد الأوكرانية.

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