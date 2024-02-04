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2479 جولة رقابية بالرس

2/4/2024 2:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) نفَّذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الرس 2479 جولة رقابية وتفتيشية مكثفة خلال شهر يناير لعام 2024م، نتج عنها مخالفة 234 منشأة للاشتراطات البلدية.
وتؤكد الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة على جميع المحال التجارية ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، ومواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال بالرقم الموحد ((940)).

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