2479 جولة رقابية بالرس

(MENAFN
- Al Watan) نفَّذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الرس 2479 جولة رقابية وتفتيشية مكثفة خلال شهر يناير لعام 2024م، نتج عنها مخالفة 234 منشأة للاشتراطات البلدية.
وتؤكد الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة على جميع المحال التجارية ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، ومواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال بالرقم الموحد ((940)).
MENAFN04022024000089011017ID1107807915
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.