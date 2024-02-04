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%59 ارتفاع الالتزام البيئي

2/4/2024 2:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في شهر يناير الماضي، 4385 جولة رقابية على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، في حين سجل ارتفاعًا بنحو 59% في نسبة الملتزمين بالمعايير والاشتراطات البيئية.
وكشف التقرير الشهري للمركز أن منطقة الرياض تصدرت عدد الجولات التفتيشية بمجموع 1097 جولة، تلتها المنطقة الشرقية بـ806 جولات، ثم مكة المكرمة بـ729 جولة، وقام فريق المفتشين بـ698 زيارة للمنطقة الجنوبية، و493 جولة للمدينة المنورة، وكانت المنطقة الشمالية وجازان هما الأقل في عدد الجولات الرقابية بـ371 و191 جولة على التوالي.
وتضمنت الجولات التفتيشية لمركز ((الالتزام البيئي))، إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية، ووضع الخطط التصحيحية اللازمة؛ لوقف المخالفات المؤثرة على البيئة أو تصحيح المخالفات الإدارية لإصدار شروط التصاريح البيئية، صونًا لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقًا للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

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