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إزالة الملصقات والمباني المخالفة بالشرقية

2/4/2024 2:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة المنطقة الشرقية ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، حملة لإزالة الملصقات العشوائية المخالفة في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية في مدينة الظهران، التي أسفرت عن إزالة 757 ملصقًا إعلانيًا مخالفًا.
وأوضحت الأمانة أن الحملة تهدف إلى الحد من انتشار عناصر التلوث البصري، والمحافظة على المظهر العام للمدينة، وخلق بيئة نظيفة تعزز رفاهية السكان وجاذبية المدينة، مؤكدة استمرار الحملة حتى تحقق أهدافها.
كما قامت أمانة الشرقية بإزالة مصنع مهجور في الظهران، الذي يقع على مساحة 33.000 متر مربع، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات النظامية من قبل اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية.
وأكدت الأمانة أنها قامت مؤخرًا بإزالة العديد من المباني القديمة والمهجورة الآيلة للسقوط، لما تشكله هذه المباني من خطر يهدد السكان والمارة، ومكان لتجمع الأوبئة والحشرات، ومصدر للتلوث بسبب تجمع النفايات.
مشيرة إلى رصد وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، وذلك لاعتبارها منظرًا غير حضاري، حاثة الجميع على المساهمة الفعالة في الحفاظ على المظهر العام للمدينة، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومساندة جهود البلدية في المحافظة على المظهر الحضاري.

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