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افتتاح معرض الدفاع العالمي في الرياض بمشاركة 75 دولة

2/4/2024 2:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، افتتح وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الأمير خالد بن سلمان، أمس، في الرياض معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 23 إلى 27 رجب 1445هـ الموافق من 4 إلى 8 فبراير 2024، بحضور زراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة.
وفي بداية الافتتاح اطلع وزير الدفاع ووزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة على العروض الجوية، وعروض الطائرات الثابتة.
773 جهة عارضة
بعد ذلك تجول وزير الدفاع على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 773 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية، وكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.
ارتفاع نسبة التوطين
من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن دعم قيادة المملكة يعد دافعاً كبيراً للارتقاء بقطاع صناعة الدفاع والأمن، نحو دعم جهود توطين قطاع الصناعات العسكرية وفق توجهات رؤية السعودية 2030 التي دعت إلى توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية، مشيراً إلى أن المملكة بدأت تحصد ثمار هذا الدعم، حيث ارتفعت نسبة التوطين من 4% إلى 13.6% نهاية العام 2022م، كما بلغ عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص 477 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا تابعًا لـ 265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية، فضلاً عن إطلاق أكثر من 74 فرصة استثمارية لتوطين سلاسل الإمداد، ويقدر حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بحلول العام 2030م بحوالي 93.75 مليار ريال سعودي، وإجمالي عدد الفرص الوظيفية المتوقعة بحلول 2030، بواقع 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار العوهلي إلى أهمية المعرض كمنصة عالمية للخبراء والمصنّعين وصناع القرار في قطاع صناعة الدفاع والأمن، مؤكداً أن النسخة الثانية من هذا الحدث العالمي الرائد في قطاع صناعة الدفاع والأمن في المملكة، تأتي امتدادًا لما تحقق من نجاحات وإنجازات شهدتها النسخة الأولى من المعرض الذي تم تنظيمه في العام 2022م.
قطاع الصناعات العسكرية السعودية
- 13.6 % نسبة التوطين مع نهاية عام 2022
- 477 عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص 477
- 265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية
- 74 فرصة استثمارية لتوطين سلاسل الإمداد
- 93.75 مليارا المساهمة المتوقعة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030
- 40 ألف فرصة عمل متوقعة بحلول 2030
- 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة

MENAFN04022024000089011017ID1107807911

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