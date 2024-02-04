مبيعات المؤسسات تدفع البورصة للتراجع 3% في الختام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت مؤشرات البورصة على تباين في ختام تداولات جلسة اليوم الأحد، ليسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضاً وEGX70 يسجل ارتفاع بصافي مبيعات المؤسسات المحلية بنحو 307.8 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضاً بنسبة 3.03% ليصل إلى مستوى 27573 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 0.80% لمستوى 6683 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% إلى مستوى 9384 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 2.70% عند مستوى 33483 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 5.1 مليارات جنيه، من خلال تداول 1 مليار سهم، بتنفيذ 185.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 67 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا العبوات الطبية بنسبة 19.9%، وإعمار مصر للتنمية بنسبة 19.8%.
وتراجعت أسعار 88 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنحو 11.2%، وسهم النساجون الشرقيون للسجاد بنحو 9.6%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 1.97 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 29.9 مليون جنيه و15.6 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.3% و1.2%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 45.4 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.6%.
وسجل الأفراد 80.8% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 353.3 مليون جنيه و2 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 27.4 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 19.2% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والاجنبية صافى بيع بقيمة 307.8 مليون جنيه و17.6 الف جنيه، واتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 2.5 مليون جنيه.
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