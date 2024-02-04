مبيعات المؤسسات تدفع البورصة للتراجع 3% في الختام

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت مؤشرات البورصة على تباين في ختام تداولات جلسة اليوم الأحد، ليسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضاً وEGX70 يسجل ارتفاع بصافي مبيعات المؤسسات المحلية بنحو 307.8 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضاً بنسبة 3.03% ليصل إلى مستوى 27573 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 0.80% لمستوى 6683 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% إلى مستوى 9384 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 2.70% عند مستوى 33483 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 5.1 مليارات جنيه، من خلال تداول 1 مليار سهم، بتنفيذ 185.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 67 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا العبوات الطبية بنسبة 19.9%، وإعمار مصر للتنمية بنسبة 19.8%.

وتراجعت أسعار 88 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنحو 11.2%، وسهم النساجون الشرقيون للسجاد بنحو 9.6%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 1.97 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 29.9 مليون جنيه و15.6 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.3% و1.2%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 45.4 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.6%.

وسجل الأفراد 80.8% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 353.3 مليون جنيه و2 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 27.4 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 19.2% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والاجنبية صافى بيع بقيمة 307.8 مليون جنيه و17.6 الف جنيه، واتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 2.5 مليون جنيه.