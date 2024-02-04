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تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

2/4/2024 2:19:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و896 شاحنة و1552 سيارة، كما سجلت وصول ومغادرة 1415 راكبا بموانئها.

وأشار المركز الإعلامي للهيئة – في بيان له اليوم الأحد – إلى أن الصادرات بلغت 10 آلاف و500 طن بضائع، و400 شاحنة و15 سيارة، والواردات شملت 7 آلاف و500 طن بضائع، 496 شاحنة، و153 سيارة.

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وأوضح أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (أمل، الحرية1)، وغادرته السفينتان (الحرية 2، بوسيدون اكسبريس)، فيما تم تداول 3 آلاف و490 طن بضائع، و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفن الأربع (آور، بريدج، كوين نفرتيتي، آيلة).

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينتين (النوي أكسبريس، SEA WAVE1) على متنها 1480 سيارة زنة 2960 طنا قادمة من جدة.

المصدر:

MENAFN04022024000202011048ID1107807909

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