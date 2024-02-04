تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و896 شاحنة و1552 سيارة، كما سجلت وصول ومغادرة 1415 راكبا بموانئها.
وأشار المركز الإعلامي للهيئة – في بيان له اليوم الأحد – إلى أن الصادرات بلغت 10 آلاف و500 طن بضائع، و400 شاحنة و15 سيارة، والواردات شملت 7 آلاف و500 طن بضائع، 496 شاحنة، و153 سيارة.
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وأوضح أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (أمل، الحرية1)، وغادرته السفينتان (الحرية 2، بوسيدون اكسبريس)، فيما تم تداول 3 آلاف و490 طن بضائع، و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفن الأربع (آور، بريدج، كوين نفرتيتي، آيلة).
كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينتين (النوي أكسبريس، SEA WAVE1) على متنها 1480 سيارة زنة 2960 طنا قادمة من جدة.
المصدر:
MENAFN04022024000202011048ID1107807909
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