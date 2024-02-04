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المركزي الصينى: عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوماً بـ 6 مليارات دولار

2/4/2024 2:19:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الأحد، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوماً، بقيمة 43 مليار يوان (حوالي 6 مليارات دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.95%.

وأفاد البنك في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة ألأنباء الصينية“شينخوا”، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة مستقرة قبيل حلول عيد الربيع الذي سيصادف يوم 10 فبراير الجاري، وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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