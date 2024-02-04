المركزي الصينى: عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوماً بـ 6 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الأحد، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوماً، بقيمة 43 مليار يوان (حوالي 6 مليارات دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.95%.
وأفاد البنك في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة ألأنباء الصينية“شينخوا”، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة مستقرة قبيل حلول عيد الربيع الذي سيصادف يوم 10 فبراير الجاري، وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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