تباين بأداء أسواق الخليج بسبب بيانات الوظائف الأمريكية

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الأحد، بعدما قلصت بيانات التوظيف القوية في الولايات المتحدة التوقعات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليغلق على ارتفاع.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة أضافوا وظائف أكثر بكثير من المتوقع في يناير، ما يقلل فرص خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
ويقدر المتداولون إمكانية خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل بنسبة 18%، انخفاضا من 38% يوم الخميس، واحتمال أن تصل إلى 67% في مايو، بانخفاض من 94%، وفقا لخدمة فيد ووتش من سي.إم.إي.
تحركات الأسهم
هبط المؤشر القطري بنسبة 0.1%، متأثرا بانخفاض سهم شركة الملاحة القطرية 1.7% وسهم قطر للوقود 1.3%.
ولكن المؤشر السعودي ارتفع 0.4% بفضل صعود سهم مصرف الراجحي 1.2% وسهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية العملاقة 9.8%.
وخسر سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 0.2%.
وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بنحو 2.0% بعدما قلصت بيانات الوظائف الأميركية الآمال في خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، وهو ما قد يضعف الطلب على الخام إذا أدى تشديد السياسة النقدية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
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