تباين بأداء أسواق الخليج بسبب بيانات الوظائف الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“التعاون الخليجي” يؤكد أهمية دور منظمة التعاون الرقمي لتسريع نمو الاقتصاد العجز التجاري في المغرب يتراجع 7% خلال 2023 “غازبروم” الروسية تصدر 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الأحد، بعدما قلصت بيانات التوظيف القوية في الولايات المتحدة التوقعات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليغلق على ارتفاع.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة أضافوا وظائف أكثر بكثير من المتوقع في يناير، ما يقلل فرص خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

ويقدر المتداولون إمكانية خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل بنسبة 18%، انخفاضا من 38% يوم الخميس، واحتمال أن تصل إلى 67% في مايو، بانخفاض من 94%، وفقا لخدمة فيد ووتش من سي.إم.إي.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر القطري بنسبة 0.1%، متأثرا بانخفاض سهم شركة الملاحة القطرية 1.7% وسهم قطر للوقود 1.3%.

ولكن المؤشر السعودي ارتفع 0.4% بفضل صعود سهم مصرف الراجحي 1.2% وسهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية العملاقة 9.8%.

وخسر سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 0.2%.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بنحو 2.0% بعدما قلصت بيانات الوظائف الأميركية الآمال في خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، وهو ما قد يضعف الطلب على الخام إذا أدى تشديد السياسة النقدية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.