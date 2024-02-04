51.2 % تراجعاً فى مبيعات الأتوبيسات خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 8.4 ألف أتوبيس فى عام 2023، مقابل 15.9 ألف أتوبيس خلال الفترة نفسها من 2022، بنسبة انخفاض بلغت نحو 51.2%، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات”الاميك”.
وقال تقرير المجلس الذى اطلعت عليه“البورصة”، إن مبيعات الأتوبيسات المستوردة خلال تراجعت خلال العام الماضى؛ حيث تم بيع 2.1 ألف أتوبيس مقابل أكثر من 5 آلاف أتوبيس، فى الفترة المقارنة من عام 2022، وبنسبة انخفاض بلغت 57.6%.
موضوعات متعلقة
((أكسنت أر بى)) على أعتاب المليون جنيه ((أليانز القابضة)) تستثمر 300 مليون جنيه فى صالات عرض ومراكز للصيانة فى 2024 العضو المنتدب: ((TVD)) للسيارات مستعدة لاستثمار 200 مليون جنيه إذا تم حل أزمة الاستيراد
ووفقا لـ ((الأميك))، تراجعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محلياً خلال الفترة السابق ذكرها، لتسجل 6.3 ألف أتوبيس، مقابل 12.3 ألف أتوبيس فى الفترة المناظرة من العام الماضى، بتراجع بلغت نسبته 48.6%.
واستحوذت ((سوزوكى)) على النصيب الأكبر من مبيعات الأتوبيسات إجمالا خلال العام الماضى من 2023، بنسبة بلغت نحو 22.1% من السوق، ببيع نحو 1.8 ألف أتوبيس، فيما جاءت ((تويوتا)) بالمركز الثانى بحصة سوقية نحو 21.8% بعدما تمكنت من بيع أكثر من 1.8 ألف أتوبيس.
وصعدت ((كينج لونج)) للمركز الثالث بحصة سوقية 18.7% بإجمالى بيع نحو 1.5 ألف أتوبيس، وتراجعت ((شيفروليه)) للمركز الرابع بحصة سوقية بلغت نحو 13.5% من سوق الأتوبيسات ببيع أكثر من 1.1 ألف أتوبيس، يليها ((جولدن دراجون)) فى المركز الخامس بحصة سوقية نحو 12.6% بواقع مبيعات أكثر من ألف أتوبيس.
((فوتون)) جاءت سادسا بحصة سوقية 4.2% بإجمالى بيع 353 أتوبيسا، وصعدت العلامة التجارية التجارية ((ميتسوبيشى)) للمركز السابع بحصة سوقية نحو 3.3% مسجلة مبيعات بنحو 283 أتوبيسا.
((إم سى فى / مرسيدس)) اقتنصت المركز الثامن بحصة سوقية 2.3% بمبيعات 192 أتوبيسا، وجاءت العلامة التجارية ((هيونداى)) فى المركز التاسع بعد ما بيع 78 أتوبيسا.
وجاءت ((فولفو)) فى المركز العاشر بمبيعات 45 أتوبيسا، فى قائمة الأتوبيسات الأكثر مبيعاً خلال العام المنتهى 2023.
MENAFN04022024000202011048ID1107807906
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.