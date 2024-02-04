51.2 % تراجعاً فى مبيعات الأتوبيسات خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 8.4 ألف أتوبيس فى عام 2023، مقابل 15.9 ألف أتوبيس خلال الفترة نفسها من 2022، بنسبة انخفاض بلغت نحو 51.2%، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات”الاميك”.

وقال تقرير المجلس الذى اطلعت عليه“البورصة”، إن مبيعات الأتوبيسات المستوردة خلال تراجعت خلال العام الماضى؛ حيث تم بيع 2.1 ألف أتوبيس مقابل أكثر من 5 آلاف أتوبيس، فى الفترة المقارنة من عام 2022، وبنسبة انخفاض بلغت 57.6%.

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ووفقا لـ ((الأميك))، تراجعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محلياً خلال الفترة السابق ذكرها، لتسجل 6.3 ألف أتوبيس، مقابل 12.3 ألف أتوبيس فى الفترة المناظرة من العام الماضى، بتراجع بلغت نسبته 48.6%.

واستحوذت ((سوزوكى)) على النصيب الأكبر من مبيعات الأتوبيسات إجمالا خلال العام الماضى من 2023، بنسبة بلغت نحو 22.1% من السوق، ببيع نحو 1.8 ألف أتوبيس، فيما جاءت ((تويوتا)) بالمركز الثانى بحصة سوقية نحو 21.8% بعدما تمكنت من بيع أكثر من 1.8 ألف أتوبيس.

وصعدت ((كينج لونج)) للمركز الثالث بحصة سوقية 18.7% بإجمالى بيع نحو 1.5 ألف أتوبيس، وتراجعت ((شيفروليه)) للمركز الرابع بحصة سوقية بلغت نحو 13.5% من سوق الأتوبيسات ببيع أكثر من 1.1 ألف أتوبيس، يليها ((جولدن دراجون)) فى المركز الخامس بحصة سوقية نحو 12.6% بواقع مبيعات أكثر من ألف أتوبيس.

((فوتون)) جاءت سادسا بحصة سوقية 4.2% بإجمالى بيع 353 أتوبيسا، وصعدت العلامة التجارية التجارية ((ميتسوبيشى)) للمركز السابع بحصة سوقية نحو 3.3% مسجلة مبيعات بنحو 283 أتوبيسا.

((إم سى فى / مرسيدس)) اقتنصت المركز الثامن بحصة سوقية 2.3% بمبيعات 192 أتوبيسا، وجاءت العلامة التجارية ((هيونداى)) فى المركز التاسع بعد ما بيع 78 أتوبيسا.

وجاءت ((فولفو)) فى المركز العاشر بمبيعات 45 أتوبيسا، فى قائمة الأتوبيسات الأكثر مبيعاً خلال العام المنتهى 2023.