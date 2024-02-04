Monday, 05 February 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


51.2 % تراجعاً فى مبيعات الأتوبيسات خلال 2023

2/4/2024 2:19:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 8.4 ألف أتوبيس فى عام 2023، مقابل 15.9 ألف أتوبيس خلال الفترة نفسها من 2022، بنسبة انخفاض بلغت نحو 51.2%، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات”الاميك”.

وقال تقرير المجلس الذى اطلعت عليه“البورصة”، إن مبيعات الأتوبيسات المستوردة خلال تراجعت خلال العام الماضى؛ حيث تم بيع 2.1 ألف أتوبيس مقابل أكثر من 5 آلاف أتوبيس، فى الفترة المقارنة من عام 2022، وبنسبة انخفاض بلغت 57.6%.

موضوعات متعلقة ((أكسنت أر بى)) على أعتاب المليون جنيه ((أليانز القابضة)) تستثمر 300 مليون جنيه فى صالات عرض ومراكز للصيانة فى 2024 العضو المنتدب: ((TVD)) للسيارات مستعدة لاستثمار 200 مليون جنيه إذا تم حل أزمة الاستيراد

ووفقا لـ ((الأميك))، تراجعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محلياً خلال الفترة السابق ذكرها، لتسجل 6.3 ألف أتوبيس، مقابل 12.3 ألف أتوبيس فى الفترة المناظرة من العام الماضى، بتراجع بلغت نسبته 48.6%.

واستحوذت ((سوزوكى)) على النصيب الأكبر من مبيعات الأتوبيسات إجمالا خلال العام الماضى من 2023، بنسبة بلغت نحو 22.1% من السوق، ببيع نحو 1.8 ألف أتوبيس، فيما جاءت ((تويوتا)) بالمركز الثانى بحصة سوقية نحو 21.8% بعدما تمكنت من بيع أكثر من 1.8 ألف أتوبيس.

وصعدت ((كينج لونج)) للمركز الثالث بحصة سوقية 18.7% بإجمالى بيع نحو 1.5 ألف أتوبيس، وتراجعت ((شيفروليه)) للمركز الرابع بحصة سوقية بلغت نحو 13.5% من سوق الأتوبيسات ببيع أكثر من 1.1 ألف أتوبيس، يليها ((جولدن دراجون)) فى المركز الخامس بحصة سوقية نحو 12.6% بواقع مبيعات أكثر من ألف أتوبيس.

((فوتون)) جاءت سادسا بحصة سوقية 4.2% بإجمالى بيع 353 أتوبيسا، وصعدت العلامة التجارية التجارية ((ميتسوبيشى)) للمركز السابع بحصة سوقية نحو 3.3% مسجلة مبيعات بنحو 283 أتوبيسا.

((إم سى فى / مرسيدس)) اقتنصت المركز الثامن بحصة سوقية 2.3% بمبيعات 192 أتوبيسا، وجاءت العلامة التجارية ((هيونداى)) فى المركز التاسع بعد ما بيع 78 أتوبيسا.

وجاءت ((فولفو)) فى المركز العاشر بمبيعات 45 أتوبيسا، فى قائمة الأتوبيسات الأكثر مبيعاً خلال العام المنتهى 2023.

MENAFN04022024000202011048ID1107807906

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث