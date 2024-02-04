((العشرى للصلب)) تستهدف مبيعات بقيمة 36 مليار جنيه العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف مجموعة العشرى للصلب تحقيق مبيعات بقيمة 36 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة وتوسيع دائرة التعاقدات مع المطورين العقاريين بالسوق المحلى.

وقال محمد أشرف مدير مبيعات المجموعة، إن الزيادات الكبيرة فى أسعار حديد التسليح المحرك الأول لنمو مبيعات جميع شركات القطاع من حيث القيمة، متوقعًا أن تستقر أسعار حديد التسليح عند معدلات 50 ألف جنيه للطن لفترة طويلة.

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وأضاف ((أشرف))، لـ ((البورصة))، أن الشركة خفضت حجم إنتاجها بنحو 40% خلال العام الماضى بسبب الأوضاع الراهنة ونقص المعروض من الخامات فى السوق المحلى.

أوضح أن قيمة البضائع المحتجزة للشركة فى موانئ دمياط والإسكندرية والسويس تقدر بنحو 7 ملايين دولار.

أشار إلى أن المجموعة تستهدف إنتاج 600 ألف طن بنهاية العام الجارى مقابل مليون طن سنويًا خلال السنوات الماضية.

وتراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى ليصل إلى 7.4 مليون طن مقابل 7.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2022.

وشهدت صادرات الحديد ارتفاعًا ملحوظًا خلال نفس الفترة، بنسبة تصل إلى 65% على أساس سنوى ليصل إلى 1.7 مليار دولار وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن اتحاد الصناعات.

ومجموعة حديد العشرى تأسست عام 1980 وتضم سبع شركات متخصصة فى مجال صناعة الحديد والصلب بإنتاج قطاع واسع من المنتجات بدءا من حديد التسليح و القطاعات الخفيفة وإنتاج مواسير اللحام الطولي.