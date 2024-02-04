((المصرى للتأمين)) يخطط لزيادة عملاء ((متناهى الصغر)) إلى 20 مليون عميل

يخطط الاتحاد المصرى للتأمين، لزيادة عدد عملاء التأمين متناهى الصغر بالسوق إلى 20 مليون عميل مقابل نحو 6.7 مليون عميل حاليًا.

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد، إن محفظة أقساط التأمين متناهى الصغر بالسوق بلغت نحو 377 مليونا خلال 2023/2022، فيما بلغت إجمالى التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملاء الفرع نحو 192 مليون جنيه.

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وأضاف الزهيرى خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر فى نسخته الثالثة، أن الاتحاد بصدد استكمال استراتيجيته لتحقيق الشمول التأمينى من خلال 3 محاور تضم الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء محدودى الدخل ممن لا تصل إليهم الخدمات التأمينية ، وتحقيق التأمين المستدام، إلى دعم التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات بشركات التأمين.

وكشف الزهيرى عن اعتماد لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لوثائق تأمين المحاصيل الزراعية فيما جار اعتماد منتجين آخرين للتأمين متناهى الصغر.

بحسب الزهيرى، يصل عدد منتجات التأمين متناهى الصغر بالسوق 9 منتجات تأمينية مضيفًا أن التأمين متناهى الصغر يعد ركيزة رئيسية فى دعم استراتيجية الدولة للشمول المالى.

فى سياق متصل، نوه الزهيرى إلى توقيع الاتحاد لحزمة بروتوكولات مع الجهات المعنية بالدولة لتعزيز انتشار التأمين متناهى الصغر من بينها توقيع شبكة التأمين متناهى الصغر، وهيئة البريد المصرى لتوزيع منتجات من خلال ما يقارب 6000 فرع للهيئة فى المحافظات فضلًا عن بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة لزيادة عدد الاكتواريين بالسوق.

وجه الزهيرى الشركات العاملة بالقطاع بتأسيس إدارة فنية متخصصة للتأمين متناهى الصغر، ضرورة تدشين شركات التأمين العاملة بالسوق إدارة متخصصة لهذا النشاط لدعم وثائقه، بجانب الإسراع بتسوية التعويضات المستحقة لعملاء الفرع بحيث لا تتجاوز 72 ساعة من تقديم مستندات التعويض.

ولفت الزهيرى إلى أن الاتحاد بصدد مراجعة إعداد دليل التأمين المستدام ويجرى مراجعته من مجلس إدارة الاتحاد تمهيداً لإطلاقه وإرساله لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة بصدد إصدار النسخة النهائية من الخريطة التفاعلية لكافة لشركات التابعة لإشراف الهيئة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتحقيق التكامل بين القطاعات المالية التابعة لإشراف ورقابة الهيئة.

أضاف فريد خلال كلمته على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن خطة الهيئة تستهدف إتاحة الخدمات التأمينية لكل أسرة مصرية فى مصر موضحًا أن عدد عملاء التأمين متناهى الصغر يصل لنحو 6.3 مليون عميل.

ونوه فريد إلى أن الهيئة بصدد وضع معايير فنية ومهنية للخبراء الإكتواريين وزيادة عددهم بالسوق لمساعدة شركات التأمين فى تسعير التغطيات التأمينية المختلفة وخاصة المرتبطة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد فريد على شركات التأمين ضرورة استخدام التقنيات التكنولوجية فى تحقيق مستهدفاتها الخاصة بالوصول لعملاء التامين متناهى الصغر وميكنة كافة العمليات التشغيلية الخاصة.

ولفت إلى قرار الهيئة، بإضافة المتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات لقائمة الجهات المسموح لها بتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا كخطوة تستهدف مساعدة شركات التأمين فى الوصول لشرائح جديدة من المستفيدين.

وأشار فريد إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من الربط الإلكتروني الخاص بها للتحقيق من جدية عملاء شركات التأمين الراغبين فى الحصول على خدماتها التأمينية.

من جانبه، أكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة استطاع جذب نحو 3.3 مليون عميل خلال آخر 30 عامًا.

وأوضح رحمى أن استراتيجية الجهاز خلال السنوات الثلاثة المقبلة تتمثل فى جلب محفظة تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى المحافظات للوقوف على احتياجات كل محافظة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ونوه إلى أن الجهاز ضخ ما يقرب من 4.5 مليار جنيه لمشروع“تحيا مصر” ، فضلًا عن تمويل 110 آلاف عميل بقيمة 5.5 مليار جنيه.

من جانبه كشف عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، أن الشركة بصدد التنسيق مع وزارة التخطيط لإطلاق حزمة منتجات من التغطيات التأمينية التى تهدف لحماية الأسرة المصرية.

أضاف جودة خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الشركة تدرس كذلك تقديم مجموعة متميزة من المنتجات التأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة فى اطار اهتمام الشركة بالتأمين متناهى الصغر وسعيا لتحقيق الشمول التأمينى.

نوه جودة إلى إطلاق وثيقة حياة كريمة التى أصدرتها الشركة خلال الفترة الماضية والتى توفر للعملاء العديد من المزايا مقابل قسط سنوى بسيط.

وذكر أن الشركة ساهمت فى تقديم خدمات متعددة فى اطار التنمية المستدامة ومنها على سبيل المثال إنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية فى محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومشروع“قوى عاملة مصر” التى تدخل عامها الدراسى الثانى للمساعدة فى تطوير التعليم الفنى، كأول مدرسة متخصصة فى تسويق الخدمات المالية فى مصر بهدف تأهيل الطلبة والطالبات بالخبرات اللازمة لسوق العمل وتدريبهم بأحدث الطرق والأساليب العلمية المتميزة.

أضاف جودة أن خدمات التأمين متناهى الصغر تعد عنصرًا مهمًا فى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار فى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يؤدى إلى النمو وتنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الشمول المالى والحد من الفقر.

وقال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً فى دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى.

وذكر أن وثائق التأمين متناهى الصغر تعد أحد دعائم النمو بالقطاع، وقاطرة لزيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار إلى مساهمة الوثائق فى دعم الشمول المالى والحد من مخاطر الفقر، مؤكدًا أن التأمين يعد أحد عناصر القطاع المالى ويسهم فى تعزيز الاستقرار المالى.

ونوه أن وثائق التأمين متناهى الصغر تدعم تمكين المرأة مالياً واقتصادياً، بجانب مساهمتها فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

شددت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن إلى سعى الوزارة لتحقيق التكامل بين البرامج المجتمعية التى تم تقوم بها مع البرامج التأمينية التى تطرحها شركات التأمين لمد مظلة الحماية التأمينية للشرائح المجتمعية المختلفة وفى المقدمة منها العمالة غير المنتظمة.

أضافت صابرين خلال الكلمة التى ألقتها نيابة عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن؛ أن نسبة المواطنين الخاضعين لمظلة التأمينات الاجتماعية لا تتجاوز 43% من إجمالى 13.8 مليون مواطن حاليًا.

أضافت صابرين ان الوزارة ساهمت فى التمكين الاقتصادى لفئات متوسطة الدخل لنحو581 ألف مشروع بتمويلات تصل قيمتها لنحو 4 2 مليار جنيه تتواجد 70% منها فى الريف بإجمالى نحو 2.5 مليون مستفيد.

أوضحت أن إجمالى التمويلات الممنوحة من خلال بنك ناصر الإجتماعى؛للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات مبادرة“مستورة” لدعم المرآة المالية بنحو 14مليار جنيه.

وأشارت مساعد وزيرة التضامن إلى أن قيمة التمويلات الممنوحة للجمعيات الأهلية الخاضعة لإشراف الوزارة والبالغ عددها نحو 488 جمعية نحو 13.8 مليار جنيه خلال 2023.

وبحسب صابرين أصدرت الوزارة نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من الخدمات التى تتيحها الوزارة؛ فيما تم إطلاق منصة فرصة مؤخرا لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشددت على أهمية التوسع فى توفير برامج الحماية المجتمعية لتحسين حياة المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الأسر حاليًا.

ونوهت إلى أن عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى للوزارة ارتفع إلى 5.2 مليون أسرة تمثل النساء 70% منها، موضحة أن شروط الحصول على التمويل استحدثت مؤخرًا الاهتمام بالصحة الإنجابية للأمهات إضافة إلى الاهتمام بصحة وتعليم الأطفال.

وتناقش النسخة الثالثة من مؤتمر التأمين متناهى الصغرى بعض المحاور أبرزها دور التأمين متناهى الصغر فى نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة، بجانب الابتكارات الحديثة فى مجال الشمول المالى وانعكاسها على التأمين متناهى الصغر.

بالإضافة إلى كيفية إنشاء منتج تأمينى يلائم احتياجات المرأة، وتطور ونمو سوق التأمين متناهى الصغر مع عرض التجربة التونسية فى هذا الملف، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الذى سبق توقيعه بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد المصرى للتأمين، كما يشارك فى فاعليات المؤتمر ما يتجاوز 350 مشاركا من 12 دولة.