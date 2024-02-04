((المصرى للتأمين)) يخطط لزيادة عملاء ((متناهى الصغر)) إلى 20 مليون عميل

(MENAFN
- Al-Borsa News) الزهيرى : 377 مليون جنيه قيمة محفظة الأقساط خلال 2023/2022
يخطط الاتحاد المصرى للتأمين، لزيادة عدد عملاء التأمين متناهى الصغر بالسوق إلى 20 مليون عميل مقابل نحو 6.7 مليون عميل حاليًا.
قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد، إن محفظة أقساط التأمين متناهى الصغر بالسوق بلغت نحو 377 مليونا خلال 2023/2022، فيما بلغت إجمالى التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملاء الفرع نحو 192 مليون جنيه.
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وأضاف الزهيرى خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر فى نسخته الثالثة، أن الاتحاد بصدد استكمال استراتيجيته لتحقيق الشمول التأمينى من خلال 3 محاور تضم الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء محدودى الدخل ممن لا تصل إليهم الخدمات التأمينية ، وتحقيق التأمين المستدام، إلى دعم التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات بشركات التأمين.
وكشف الزهيرى عن اعتماد لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لوثائق تأمين المحاصيل الزراعية فيما جار اعتماد منتجين آخرين للتأمين متناهى الصغر.
بحسب الزهيرى، يصل عدد منتجات التأمين متناهى الصغر بالسوق 9 منتجات تأمينية مضيفًا أن التأمين متناهى الصغر يعد ركيزة رئيسية فى دعم استراتيجية الدولة للشمول المالى.
فى سياق متصل، نوه الزهيرى إلى توقيع الاتحاد لحزمة بروتوكولات مع الجهات المعنية بالدولة لتعزيز انتشار التأمين متناهى الصغر من بينها توقيع شبكة التأمين متناهى الصغر، وهيئة البريد المصرى لتوزيع منتجات من خلال ما يقارب 6000 فرع للهيئة فى المحافظات فضلًا عن بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة لزيادة عدد الاكتواريين بالسوق.
وجه الزهيرى الشركات العاملة بالقطاع بتأسيس إدارة فنية متخصصة للتأمين متناهى الصغر، ضرورة تدشين شركات التأمين العاملة بالسوق إدارة متخصصة لهذا النشاط لدعم وثائقه، بجانب الإسراع بتسوية التعويضات المستحقة لعملاء الفرع بحيث لا تتجاوز 72 ساعة من تقديم مستندات التعويض.
ولفت الزهيرى إلى أن الاتحاد بصدد مراجعة إعداد دليل التأمين المستدام ويجرى مراجعته من مجلس إدارة الاتحاد تمهيداً لإطلاقه وإرساله لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية. فريد: جار العمل على باقى إجراءات التحقق من بيانات عملاء شركات التأمين
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة بصدد إصدار النسخة النهائية من الخريطة التفاعلية لكافة لشركات التابعة لإشراف الهيئة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتحقيق التكامل بين القطاعات المالية التابعة لإشراف ورقابة الهيئة.
أضاف فريد خلال كلمته على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن خطة الهيئة تستهدف إتاحة الخدمات التأمينية لكل أسرة مصرية فى مصر موضحًا أن عدد عملاء التأمين متناهى الصغر يصل لنحو 6.3 مليون عميل.
ونوه فريد إلى أن الهيئة بصدد وضع معايير فنية ومهنية للخبراء الإكتواريين وزيادة عددهم بالسوق لمساعدة شركات التأمين فى تسعير التغطيات التأمينية المختلفة وخاصة المرتبطة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد فريد على شركات التأمين ضرورة استخدام التقنيات التكنولوجية فى تحقيق مستهدفاتها الخاصة بالوصول لعملاء التامين متناهى الصغر وميكنة كافة العمليات التشغيلية الخاصة.
ولفت إلى قرار الهيئة، بإضافة المتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات لقائمة الجهات المسموح لها بتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا كخطوة تستهدف مساعدة شركات التأمين فى الوصول لشرائح جديدة من المستفيدين.
وأشار فريد إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من الربط الإلكتروني الخاص بها للتحقيق من جدية عملاء شركات التأمين الراغبين فى الحصول على خدماتها التأمينية.
من جانبه، أكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة استطاع جذب نحو 3.3 مليون عميل خلال آخر 30 عامًا.
وأوضح رحمى أن استراتيجية الجهاز خلال السنوات الثلاثة المقبلة تتمثل فى جلب محفظة تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى المحافظات للوقوف على احتياجات كل محافظة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ونوه إلى أن الجهاز ضخ ما يقرب من 4.5 مليار جنيه لمشروع“تحيا مصر” ، فضلًا عن تمويل 110 آلاف عميل بقيمة 5.5 مليار جنيه.
من جانبه كشف عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، أن الشركة بصدد التنسيق مع وزارة التخطيط لإطلاق حزمة منتجات من التغطيات التأمينية التى تهدف لحماية الأسرة المصرية.
أضاف جودة خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الشركة تدرس كذلك تقديم مجموعة متميزة من المنتجات التأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة فى اطار اهتمام الشركة بالتأمين متناهى الصغر وسعيا لتحقيق الشمول التأمينى.
نوه جودة إلى إطلاق وثيقة حياة كريمة التى أصدرتها الشركة خلال الفترة الماضية والتى توفر للعملاء العديد من المزايا مقابل قسط سنوى بسيط.
وذكر أن الشركة ساهمت فى تقديم خدمات متعددة فى اطار التنمية المستدامة ومنها على سبيل المثال إنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية فى محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومشروع“قوى عاملة مصر” التى تدخل عامها الدراسى الثانى للمساعدة فى تطوير التعليم الفنى، كأول مدرسة متخصصة فى تسويق الخدمات المالية فى مصر بهدف تأهيل الطلبة والطالبات بالخبرات اللازمة لسوق العمل وتدريبهم بأحدث الطرق والأساليب العلمية المتميزة.
أضاف جودة أن خدمات التأمين متناهى الصغر تعد عنصرًا مهمًا فى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار فى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يؤدى إلى النمو وتنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الشمول المالى والحد من الفقر. أبو عيش: ((متناهى الصغر)) قاطرة لزيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي
وقال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً فى دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى.
وذكر أن وثائق التأمين متناهى الصغر تعد أحد دعائم النمو بالقطاع، وقاطرة لزيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى مساهمة الوثائق فى دعم الشمول المالى والحد من مخاطر الفقر، مؤكدًا أن التأمين يعد أحد عناصر القطاع المالى ويسهم فى تعزيز الاستقرار المالى.
ونوه أن وثائق التأمين متناهى الصغر تدعم تمكين المرأة مالياً واقتصادياً، بجانب مساهمتها فى تحقيق العدالة الاجتماعية. صابرين : 5.2 مليون أسرة تستفيد من برامج الدعم النقدى لوزارة التضامن
شددت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن إلى سعى الوزارة لتحقيق التكامل بين البرامج المجتمعية التى تم تقوم بها مع البرامج التأمينية التى تطرحها شركات التأمين لمد مظلة الحماية التأمينية للشرائح المجتمعية المختلفة وفى المقدمة منها العمالة غير المنتظمة.
أضافت صابرين خلال الكلمة التى ألقتها نيابة عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن؛ أن نسبة المواطنين الخاضعين لمظلة التأمينات الاجتماعية لا تتجاوز 43% من إجمالى 13.8 مليون مواطن حاليًا.
أضافت صابرين ان الوزارة ساهمت فى التمكين الاقتصادى لفئات متوسطة الدخل لنحو581 ألف مشروع بتمويلات تصل قيمتها لنحو 4 2 مليار جنيه تتواجد 70% منها فى الريف بإجمالى نحو 2.5 مليون مستفيد.
أوضحت أن إجمالى التمويلات الممنوحة من خلال بنك ناصر الإجتماعى؛للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات مبادرة“مستورة” لدعم المرآة المالية بنحو 14مليار جنيه.
وأشارت مساعد وزيرة التضامن إلى أن قيمة التمويلات الممنوحة للجمعيات الأهلية الخاضعة لإشراف الوزارة والبالغ عددها نحو 488 جمعية نحو 13.8 مليار جنيه خلال 2023.
وبحسب صابرين أصدرت الوزارة نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من الخدمات التى تتيحها الوزارة؛ فيما تم إطلاق منصة فرصة مؤخرا لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت على أهمية التوسع فى توفير برامج الحماية المجتمعية لتحسين حياة المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الأسر حاليًا.
ونوهت إلى أن عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى للوزارة ارتفع إلى 5.2 مليون أسرة تمثل النساء 70% منها، موضحة أن شروط الحصول على التمويل استحدثت مؤخرًا الاهتمام بالصحة الإنجابية للأمهات إضافة إلى الاهتمام بصحة وتعليم الأطفال.
وتناقش النسخة الثالثة من مؤتمر التأمين متناهى الصغرى بعض المحاور أبرزها دور التأمين متناهى الصغر فى نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة، بجانب الابتكارات الحديثة فى مجال الشمول المالى وانعكاسها على التأمين متناهى الصغر.
بالإضافة إلى كيفية إنشاء منتج تأمينى يلائم احتياجات المرأة، وتطور ونمو سوق التأمين متناهى الصغر مع عرض التجربة التونسية فى هذا الملف، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الذى سبق توقيعه بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد المصرى للتأمين، كما يشارك فى فاعليات المؤتمر ما يتجاوز 350 مشاركا من 12 دولة.
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