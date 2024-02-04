غازبروم الروسية تصدر 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“غازبروم” الروسية اليوم الأحد، أن إمداداتها بالغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 42 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية.

وأوضح ممثل الشركة – وفقا لوكالة أنباء“تاس” الروسية –” أن شركة غازبروم تزود أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا لضخ الغاز البالغة 42 مليون متر مكعب يوم 4 فبراير”، مشيرا إلى أن حجم الضخ أمس /السبت/ بلغ 42.4 مليون متر مكعب.

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ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا وتم إيقاف الضخ عبر نورد ستريم تماما.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية“الكرملين” دميتري بيسكوف إن“مبلغ ال 50 مليار يورو الذي تم تخصيصه لأوكرانيا هو مبلغ كبير للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب يواصل تشويه صورة روسيا”.

وأوضح بيسكوف في تصريحات متلفزة وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية،“أنهم بحاجة إلى الاستمرار في بناء صورة للعدو والقيام بذلك بطريقة جذابة في محاولة لتبرير زيادة الإنفاق”.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين“مبلغ 50 مليار يورو الذي تم تخصيصه لكييف من ناحية ليس كبيرا جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لكنه من ناحية أخرى كبير جدا وسط الأزمات التي تشهدها الاقتصادات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

ومطلع الشهر الجاري، وافقت قمة الاتحاد الأوروبي على تخصيص 50 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة.