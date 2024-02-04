غازبروم الروسية تصدر 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“غازبروم” الروسية اليوم الأحد، أن إمداداتها بالغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 42 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية.
وأوضح ممثل الشركة – وفقا لوكالة أنباء“تاس” الروسية –” أن شركة غازبروم تزود أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا لضخ الغاز البالغة 42 مليون متر مكعب يوم 4 فبراير”، مشيرا إلى أن حجم الضخ أمس /السبت/ بلغ 42.4 مليون متر مكعب.
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ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا وتم إيقاف الضخ عبر نورد ستريم تماما.
وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية“الكرملين” دميتري بيسكوف إن“مبلغ ال 50 مليار يورو الذي تم تخصيصه لأوكرانيا هو مبلغ كبير للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب يواصل تشويه صورة روسيا”.
وأوضح بيسكوف في تصريحات متلفزة وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية،“أنهم بحاجة إلى الاستمرار في بناء صورة للعدو والقيام بذلك بطريقة جذابة في محاولة لتبرير زيادة الإنفاق”.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين“مبلغ 50 مليار يورو الذي تم تخصيصه لكييف من ناحية ليس كبيرا جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لكنه من ناحية أخرى كبير جدا وسط الأزمات التي تشهدها الاقتصادات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
ومطلع الشهر الجاري، وافقت قمة الاتحاد الأوروبي على تخصيص 50 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة.
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