المؤشر الرئيسى للبورصة يستأنف الهبوط التصحيحى مع بداية تعاملات الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن تنتهى الحركة التصحيحية خلال مدة قصيرة، على أن يعيد المؤشر الرئيسى تحقيق القمم التاريخية، على أن يكون ذلك عقب كسر منطقة الدعم الحالية، وتكوين قاع جديد.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 منخفضًا بنسبة 3.03% ليصل إلى مستوى 27573 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 0.80% لمستوى 6683 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% إلى مستوى 9384 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 2.70% عند مستوى 33483 نقطة.

توقع محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يرتد المؤشر الرئيسى بالصعود بعد عملية التصحيح القوية التى شهدها خلال آخر 4 جلسات، عقب وصول المؤشر الرئيسى الى مستوى 30700 نقطة.

أضاف أن المؤشرات لن تكسر مناطق الدعوم الحالية لها فالمناطق الحالية هى مناطق القاع، ولن يتم الهبوط منها بقوة، مشيرًا إلى أن المؤشرات مازالت فى اتجاه عام صاعد رغم استمرار الحركة التصحيحية التى وصفها بأنها طبيعية مع الصعود بقوة منذ بداية العام.

وقال إن منطقة المقاومة الحالية للمؤشر الرئيسى عند منطقة 28200 نقطة، ومنطقة الدعم عند منطقة 26500 نقطة وسوف يشهد المؤشر تحسن بالاسهم خلال الفترة القادمة.

وأوضح فريج أن مؤشر EGX70EWU يشهد أداء افضل من المؤشر الرئيسى حيث ارتفع بختام جلسة الأحد، ومنطقة المقاومة الحالية للمؤشر عند 6800 نقطة، بالاضافة الى منطقة الدعم عند منطقة 6500 نقطة.

ونصح المستثمرين باختيار الأسهم التى تستهدف صعود ولم تكسر مناطق الدعوم، والابتعاد عن الشراء بالهامش مع تفعيل مناطق وقف الخسارة بالمؤشر الرئيسى عند منطقة 26500 نقطة ومنطقة 6 آلاف نقطة بالمؤشر EGX70.

وقال فريج إن سهم شركة إعمار مصر شهد صعودًا كبيرًا خلال تداولات جلسة أمس، وكان ذلك بسبب وجود مستهدفات بقطاع العقارات مما دفع بعض الأسهم بالقطاع لتحقيق صعود كبير.

وأضاف أن سهم شركة إعمار من الأسهم القيادية بالقطاع العقارى ومع تحرك السوق سابقاً وتحقيق مستهدفات تاريخية لم يتحرك السهم بشكل كبير، مع وجود أخبار إيجابية تدفع الصعود الحالى.

أغلق سهم إعمار مصر للتنمية على صعود بنسبة 19.8%، بحجم تداولات 293.2 مليون جنيه وسعر 4.90 جنيه للسهم وبذلك يصبح النمو خلال آخر جلستين 31.7%.

أوضح هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة ثاندر لتداول الاوراق المالية، أن أول مستهدف هابط للمؤشر الرئيسى سيكون عند منطقة 26650 نقطة، فى حالة استكمال الانخفاض، ونصح المستثمرين بالحفاظ على السيولة بالمحفظة إلى أن يستقر السوق، وتفعيل منطقة وقف الخسائر.

شدد أن أى ارتفاعات خلال الفترة القادمة، تعد فرصة للخروج، وتقليص الخسائر مع استمرار التذبذب.

وشهد السوق قيم تداولات 5.1 مليارات جنيه، من خلال تداول مليار سهم، بتنفيذ 185.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 67 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا العبوات الطبية بنسبة 19.9%، وإعمار مصر للتنمية بنسبة 19.8%.

وتراجعت أسعار 88 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنحو 11.2%، وسهم النساجون الشرقيون للسجاد بنحو 9.6%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 1.97 تريليون جنيه.

وقال هيثم عبد السميع، المحلل الفنى، إن استقرار مؤشر EGX70EWI، أعلى مستوى 6650 نقطة، سيعيد القوة الشرائية من جديد على أن يستهدف مستويات 6850 نقطة ثم 7 آلاف ثم 7200 نقطة، أما فى حالة العودة السريعة للضغوط البيعية والاستقرار أسفل مستوى 6650 نقطة، يعيد استهداف مستويات 6300 نقطة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 29.9 مليون جنيه و15.6 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.3% و1.2%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 45.4 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.6%.

وسجل الأفراد 80.8% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى شراء بقيمة 353.3 مليون جنيه ومليونى جنيه، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 27.4 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 19.2% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى بيع بقيمة 307.8 مليون جنيه و17.6 الف جنيه، واتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 2.5 مليون جنيه.