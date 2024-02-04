المؤشر الرئيسى للبورصة يستأنف الهبوط التصحيحى مع بداية تعاملات الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن تنتهى الحركة التصحيحية خلال مدة قصيرة، على أن يعيد المؤشر الرئيسى تحقيق القمم التاريخية، على أن يكون ذلك عقب كسر منطقة الدعم الحالية، وتكوين قاع جديد.
تراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 منخفضًا بنسبة 3.03% ليصل إلى مستوى 27573 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 0.80% لمستوى 6683 نقطة.
موضوعات متعلقة
((ترو فاينانس)) تستهدف الاستحواذ على حصص حاكمة بشركات تمويل عربية “جولدمان ساكس”: 25 مليار دولار فجوة التمويل الخارجى لمصر فى 4 سنوات مبيعات المؤسسات تدفع البورصة للتراجع 3% في الختام
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% إلى مستوى 9384 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 2.70% عند مستوى 33483 نقطة. فريج: الأداء مازال فى نطاق الحركة التصحيحية المؤقتة
توقع محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يرتد المؤشر الرئيسى بالصعود بعد عملية التصحيح القوية التى شهدها خلال آخر 4 جلسات، عقب وصول المؤشر الرئيسى الى مستوى 30700 نقطة.
أضاف أن المؤشرات لن تكسر مناطق الدعوم الحالية لها فالمناطق الحالية هى مناطق القاع، ولن يتم الهبوط منها بقوة، مشيرًا إلى أن المؤشرات مازالت فى اتجاه عام صاعد رغم استمرار الحركة التصحيحية التى وصفها بأنها طبيعية مع الصعود بقوة منذ بداية العام.
وقال إن منطقة المقاومة الحالية للمؤشر الرئيسى عند منطقة 28200 نقطة، ومنطقة الدعم عند منطقة 26500 نقطة وسوف يشهد المؤشر تحسن بالاسهم خلال الفترة القادمة.
وأوضح فريج أن مؤشر EGX70EWU يشهد أداء افضل من المؤشر الرئيسى حيث ارتفع بختام جلسة الأحد، ومنطقة المقاومة الحالية للمؤشر عند 6800 نقطة، بالاضافة الى منطقة الدعم عند منطقة 6500 نقطة.
ونصح المستثمرين باختيار الأسهم التى تستهدف صعود ولم تكسر مناطق الدعوم، والابتعاد عن الشراء بالهامش مع تفعيل مناطق وقف الخسارة بالمؤشر الرئيسى عند منطقة 26500 نقطة ومنطقة 6 آلاف نقطة بالمؤشر EGX70. سهم ((إعمار مصر)) يحقق 31.7% صعودًا خلال جلستين
وقال فريج إن سهم شركة إعمار مصر شهد صعودًا كبيرًا خلال تداولات جلسة أمس، وكان ذلك بسبب وجود مستهدفات بقطاع العقارات مما دفع بعض الأسهم بالقطاع لتحقيق صعود كبير.
وأضاف أن سهم شركة إعمار من الأسهم القيادية بالقطاع العقارى ومع تحرك السوق سابقاً وتحقيق مستهدفات تاريخية لم يتحرك السهم بشكل كبير، مع وجود أخبار إيجابية تدفع الصعود الحالى.
أغلق سهم إعمار مصر للتنمية على صعود بنسبة 19.8%، بحجم تداولات 293.2 مليون جنيه وسعر 4.90 جنيه للسهم وبذلك يصبح النمو خلال آخر جلستين 31.7%. حسن: EGX30 يستهدف مستوى 26650 نقطة حال استمرار التراجع
أوضح هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة ثاندر لتداول الاوراق المالية، أن أول مستهدف هابط للمؤشر الرئيسى سيكون عند منطقة 26650 نقطة، فى حالة استكمال الانخفاض، ونصح المستثمرين بالحفاظ على السيولة بالمحفظة إلى أن يستقر السوق، وتفعيل منطقة وقف الخسائر.
شدد أن أى ارتفاعات خلال الفترة القادمة، تعد فرصة للخروج، وتقليص الخسائر مع استمرار التذبذب.
وشهد السوق قيم تداولات 5.1 مليارات جنيه، من خلال تداول مليار سهم، بتنفيذ 185.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 67 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا العبوات الطبية بنسبة 19.9%، وإعمار مصر للتنمية بنسبة 19.8%.
وتراجعت أسعار 88 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنحو 11.2%، وسهم النساجون الشرقيون للسجاد بنحو 9.6%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 1.97 تريليون جنيه. عبدالسميع: EGX70 يستهدف مستوى 7 آلاف نقطة بالجلسات المقبلة
وقال هيثم عبد السميع، المحلل الفنى، إن استقرار مؤشر EGX70EWI، أعلى مستوى 6650 نقطة، سيعيد القوة الشرائية من جديد على أن يستهدف مستويات 6850 نقطة ثم 7 آلاف ثم 7200 نقطة، أما فى حالة العودة السريعة للضغوط البيعية والاستقرار أسفل مستوى 6650 نقطة، يعيد استهداف مستويات 6300 نقطة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 29.9 مليون جنيه و15.6 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.3% و1.2%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 45.4 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.6%.
وسجل الأفراد 80.8% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى شراء بقيمة 353.3 مليون جنيه ومليونى جنيه، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 27.4 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 19.2% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى بيع بقيمة 307.8 مليون جنيه و17.6 الف جنيه، واتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 2.5 مليون جنيه.
MENAFN04022024000202011048ID1107807902