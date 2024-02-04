العجز التجاري في المغرب يتراجع 7% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“التعاون الخليجي” يؤكد أهمية دور منظمة التعاون الرقمي لتسريع نمو الاقتصاد “غازبروم” الروسية تصدر 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تباين بأداء أسواق الخليج بسبب بيانات الوظائف الأمريكية

قال مكتب الصرف المغربي في تقرير شهري إن العجز التجاري في المغرب انخفض بنسبة 7.3% على أساس سنوي في 2023 إلى 286 مليار درهم (28.6 مليار دولار) بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتراجع واردات الطاقة.

وأوضح مكتب الصرف أن إجمالي الواردات تراجع 2.5% على أساس سنوي إلى 715 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات 0.2% إلى 429 مليار درهم، مضيفا أن تحويلات المغاربة في الخارج وصادرات صناعة السيارات ساهمت أيضا في تحسين العجز التجاري.

وانخفضت واردات المغرب من الطاقة 20.4% على أساس سنوي إلى 122 مليار درهم بعد تراجع الطلب والأسعار في الأسواق العالمية.

وتراجعت واردات القمح 25.3% على أساس سنوي إلى 19.3 مليار درهم، كما انخفضت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة، بنحو 58% إلى 8.8 مليار درهم.

وأعلن المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، تراجعا بنسبة 34% في صادرات الفوسفات ومشتقاته بما في ذلك الأسمدة، إلى 76 مليار درهم.

وصعدت صادرات قطاع السيارات في البلاد، حيث تعمل مصانع تابعة لـ”ستيلانتس” و”رينو”، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 141 مليار درهم.

وارتفعت إيرادات السياحة أيضا إلى مستويات غير مسبوقة، إذ قفزت 11.7% على أساس سنوي إلى 104 مليارات درهم.

كما استقبل المغرب عددا غير مسبوق بلغ 14.5 مليون زائر العام الماضي.

وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 4.0% على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 115 مليار درهم.

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