فائدة أذون الخزانة ترتفع نحو 0.5% رغم رفع الفائدة 2%

ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا و182 يومًا بـ0.463% و0.52% على التوالى، خلال عطاء اليوم الأحد مقارنة بعطاء الثلاثاء الماضى 30 يناير، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى المصرى.

ورفع البنك المركزى المصرى فى اجتماع الخميس الماضى، سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% على الترتيب.

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وقبلت وزارة المالية نحو 7.9 مليار جنيه خلال عطاء اليوم لأجل 91 يومًا بمتوسط عائد 26.607%، مقارنة بـ26.144% بعطاء الثلاثاء الماضى.

وطلبت وزارة المالية من خلال البنك المركزي 35 مليار جنيه لأذون 91 يومًا، وتلقت عروض من المستثمرين بنحو 98.7 مليار جنيه، ووصل أعلى عائد طلبه المستثمرون 29.991%.

وارتفع متوسط العائد لأذون الخزانة لأجل 182 يومًا إلى 27.480% خلال عطاء اليوم الأحد، مقارنة بـ26.960% فى عطاء الثلاثاء 30 يناير.

وبالنسبة لأذون الخزانة أجل 182 يومًا، طلبت“المالية” 27 مليار جنيه، بينما قبلت نحو 102.2 مليون جنيه مُقدمين من 17 عرض، ووصل أعلى عائد طلبه المستثمرون نحو 29.341%.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن الوزارة تستهدف الحفاظ على مستوى الفائدة عند مستوى معين حتى لا تُعمق عجز الموازنة بزيادة الفوائد، خاصة أنها قبلت خلال الفترة الأخيرة سيولة كبيرة تفوق احتياجاتها فى الأسابيع الماضية.

وخلال أول 6 أشهر من العام المالى الحالى، ارتفعت فوائد الديون إلى قرب تريليون جنيه بحسب بيانات وزارة المالية، وتخطت الفوائد مستويات الإيرادات خلال أول 5 أشهر من العام، أى أن الحكومة اضطرت للاقتراض لسداد الفوائد.

وأضاف نجلة لـ”البورصة” أن المستثمرين قد يضطرون لطلب مستوى العائد الذى قبلته وزارة المالية اليوم، في عطاء الخميس المقبل، وفي السوق الثانوى.

وقبلت وزارة المالية عطاءات لأجل 91 يومًا بقيمة 455.14 مليار جنيه خلال 5 عطاءات فى يناير الماضى، بينما طلبت آنذاك 200 مليار جنيه فقط.