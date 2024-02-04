فائدة أذون الخزانة ترتفع نحو 0.5% رغم رفع الفائدة 2%

(MENAFN
- Al-Borsa News) “المالية” طلبت 27 مليار جنيه لأذون 6 أشهر.. وقبلت 102.2 مليون جنيه
ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا و182 يومًا بـ0.463% و0.52% على التوالى، خلال عطاء اليوم الأحد مقارنة بعطاء الثلاثاء الماضى 30 يناير، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى المصرى.
ورفع البنك المركزى المصرى فى اجتماع الخميس الماضى، سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% على الترتيب.
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وقبلت وزارة المالية نحو 7.9 مليار جنيه خلال عطاء اليوم لأجل 91 يومًا بمتوسط عائد 26.607%، مقارنة بـ26.144% بعطاء الثلاثاء الماضى.
وطلبت وزارة المالية من خلال البنك المركزي 35 مليار جنيه لأذون 91 يومًا، وتلقت عروض من المستثمرين بنحو 98.7 مليار جنيه، ووصل أعلى عائد طلبه المستثمرون 29.991%.
وارتفع متوسط العائد لأذون الخزانة لأجل 182 يومًا إلى 27.480% خلال عطاء اليوم الأحد، مقارنة بـ26.960% فى عطاء الثلاثاء 30 يناير.
وبالنسبة لأذون الخزانة أجل 182 يومًا، طلبت“المالية” 27 مليار جنيه، بينما قبلت نحو 102.2 مليون جنيه مُقدمين من 17 عرض، ووصل أعلى عائد طلبه المستثمرون نحو 29.341%.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن الوزارة تستهدف الحفاظ على مستوى الفائدة عند مستوى معين حتى لا تُعمق عجز الموازنة بزيادة الفوائد، خاصة أنها قبلت خلال الفترة الأخيرة سيولة كبيرة تفوق احتياجاتها فى الأسابيع الماضية.
وخلال أول 6 أشهر من العام المالى الحالى، ارتفعت فوائد الديون إلى قرب تريليون جنيه بحسب بيانات وزارة المالية، وتخطت الفوائد مستويات الإيرادات خلال أول 5 أشهر من العام، أى أن الحكومة اضطرت للاقتراض لسداد الفوائد.
وأضاف نجلة لـ”البورصة” أن المستثمرين قد يضطرون لطلب مستوى العائد الذى قبلته وزارة المالية اليوم، في عطاء الخميس المقبل، وفي السوق الثانوى.
وقبلت وزارة المالية عطاءات لأجل 91 يومًا بقيمة 455.14 مليار جنيه خلال 5 عطاءات فى يناير الماضى، بينما طلبت آنذاك 200 مليار جنيه فقط.
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