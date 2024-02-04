رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية لمناقشة سبل التعاون

MENAFN - Al-Borsa News) التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى العلاقات القوية التى تربط بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، فى إطار مسيرة ناجحة وممتدة من العمل المشترك بين الجانبين، ولاسيما أن مجموعة البنك الإسلامى تأتى فى صدارة شركاء التنمية لمصر، ولذا فيعتبر البنك الإسلامى شريكا استراتيجيا لمصر فى مختلف المراحل.

موضوعات“جولدمان ساكس”: 25 مليار دولار فجوة التمويل الخارجى لمصر فى 4 سنوات فائدة أذون الخزانة ترتفع نحو 0.5% رغم رفع الفائدة 2% وزيرة التخطيط تلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية لبحث سبل التعاون المشترك

بدورها، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها بالتواصل والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى الجهود المبذولة من الجانبين فى هذا الصدد، والتى أسفرت عن تنفيذ عدد من المشروعات فى العديد من المجالات والقطاعات، ولافتة فى الوقت نفسه إلى دور البنك فى دعم القطاع الخاص، وهو التوجه نفسه الذى تنتهجه الدولة المصرية فى هذه المرحلة وتؤكد عليه فى عملية التنمية الشاملة التى تقوم بها، باعتباره شريكًا أساسيا فى مختلف المجالات.

وفى هذا السياق، تطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى بعض الأفكار التى يمكن أن تسهم فى دعم التعاون مع مجموعة البنك فى مجال التعليم مثل استضافة عدد من الطلاب من الدول الإسلامية، فى الجامعات المصرية الجديدة، مقابل إيفاد طلاب مصريين إلى الجامعات الكبرى على مستوى العالم، مضيفة فى الوقت نفسه أن هناك تعاونا مثمرا كذلك فى مجال الحماية الاجتماعية، والذى يتم عبر تنفيذ عدة برامج فى مصر مثل المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية.

بدورها، تناولت وزيرة التعاون الدولى عددا من أنشطة التعاون مع مجموعة البنك مثل مشروعات النقل، والعديد من المشروعات الأخرى، موضحة فى هذا السياق أن دعم البنك للقطاع الخاص سيتم نشره على منصة“حافز”، التى تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص، معربة عن تقديرها لدور البنك فى إطار حرصه على دعم المشروعات فى مصر، وهو ما سيسهم فى تقليل الفجوة التمويلية لتلك المشروعات.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أهمية التعاون مع مجموعة البنك فى تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر بيئي، فى إطار مكافحة التغيرات المناخية.

من جهته، أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامى عن تقديره للدعم الذى يحظى به البنك من جانب الدولة المصرية، معبرا عن تقديره وإعجابه بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر، والتى تعد مشروعات مهمة للغاية فى ظل عملية التنمية الشاملة التى تجرى على أرض مصر، لافتا إلى أن الشركات المصرية بدأت، من خلال الخبرات المكتسبة، فى الفوز بمناقصات لتنفيذ مشروعات فى دول أخرى.

وفى الوقت نفسه، نوّه“الجاسر” إلى المشروعات العديدة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية والتى تتميز بأن لها تأثيراً إيجابياً كبيراً على المواطنين، مؤكداً أن الأمر المهم هو الأثر التنموى لتلك المشروعات وهو ما يتحقق بالفعل فى مصر، كما أكد قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

وخلال حديثه، أشار رئيس مجموعة البنك الاسلامى إلى أهمية دعم القطاع الخاص على ضوء إمكاناته الكبيرة فى إدارة المرافق المختلفة بكفاءة عالية تسهم فى زيادة العوائد وترشيد النفقات؛ بما يدعم جهود التنمية المستدامة، وهو ما يلمسه فى مصر حاليًا التى تعد جاذبة للمستثمرين.

وأشار إلى أنه يلمس تطورا فى مجال التعليم التكنولوجي، خاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يجعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال مستقبلًا، معربًا عن دعم البنك لمصر فى مختلف جهود التنمية التى تقوم بها.

وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على استمرار التعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، معربًا عن تطلعه لمتابعة أنشطة التعاون القائمة والمستقبلية خلال الفترة المقبلة.