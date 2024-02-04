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التعاون الخليجي يؤكد أهمية دور منظمة التعاون الرقمي لتسريع نمو الاقتصاد

2/4/2024 2:19:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أهمية دور نظمة التعاون الرقمي في تسريع نمو الاقتصاد والتحول الرقمي، مشيدا بما تقوم به من جهود في هذا المجال وسعيها الدائم لتحقيق أهدافها بالتعاون مع الدول والمنظمات الأخرى.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد في الرياض بالأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، حيث تم استعراض نتائج حلقات الطاولة المستديرة التي أقيمت بالتعاون مع الأمانة العامة، والتي شملت حلقات عن فجوة المهارات الرقمية لدى فئة الشباب، والحقوق الرقمية والملكية الفكرية، والمعلومات المظللة على الإنترنت، والحوافز الضريبية والمالية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الاقتصاد الرقمي، والمرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

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وأشاد البديوي بنجاح اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت في البحرين الشهر الماضي، وما حققته من إنجازات وتفعيل للفرص والمبادرات في مجال التحول الرقمي.

كما تم مناقشة آخر مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة في أبريل 2021، واستعراض الملفات والاجتماعات وأوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.

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