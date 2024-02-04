عيسى: 9% نموا فى أعداد السياحة الوافدة خلال الأيام الأولى من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الأيام الأولى من العام الحالى شهدت زيادة فى أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة 9% عن مثيلتها فى عام 2023.

أشار إلى أن الربع الأخير من العام الماضى شهد تحقيق رقم قياسي فى أعداد السائحين الوافدين، حيث يعتبر ثانى أعلى معدل لهذه الفترة فى تاريخ السياحة فى مصر بعد عام 2010 وهو عام الذروة السياحية.

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ووفقا لبيانات وزارة السياحة، استقبلت مصر نحو 14.9 مليون سائح فى 2023، وشهد الربع الأخير من العام الماضى نموا فى عدد السائحين بنسبة 8% عن الفترة المقابلة من العام السابق إلى 3.6 مليون سائح.

وعقد وزير السياحة والآثار أمس الأحد، اجتماعاً مع مسئولى شركة فيزا، لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والشركة للاستفادة من خدماتها فى مجال السياحة.

تم خلال الاجتماع، استعراض الخدمات الرقمية المختلفة التى تقدمها الشركة عبر شبكاتها الدولية الواسعة والتى يمكن الاستفادة منها فى قطاع السياحة فى مصر ومنها سبل التوسع فى استخدام الكروت البنكية فى مختلف مجالات المدفوعات غير النقدية.

كما تم مناقشة سبل الاستفادة من انتشار الشركة عالميا، بما يسهم فى تطوير الترويج السياحى لمصر وتنفيذ الحملات الترويجية بالأسواق المختلفة، ومنها متابعة الاتجاهات العالمية السياحية، وتحليل مكانة مصر كمقصد سياحى مقارنة بالمقاصد السياحية المنافسة، ورصد انطباعات السائحين عن زيارتهم لمصر، وميولهم ورغباتهم وأنشطتهم السياحية بما يساهم فى تحسين تجربة السائحين فى مصر.

وحرص الوزير على إطلاع مسئولى الشركة بالأسواق السياحية الرئيسية التى تستهدفها الوزارة حالياً والتى تبلغ 18 سوقا سياحيا من الأسواق السياحية المصدرة للحركة إلى مصر، مشيراً إلى أهمية معرفة رغبات وميول السائحين والمسافرين فى هذه الأسواق.