عيسى: 9% نموا فى أعداد السياحة الوافدة خلال الأيام الأولى من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الأيام الأولى من العام الحالى شهدت زيادة فى أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة 9% عن مثيلتها فى عام 2023.
أشار إلى أن الربع الأخير من العام الماضى شهد تحقيق رقم قياسي فى أعداد السائحين الوافدين، حيث يعتبر ثانى أعلى معدل لهذه الفترة فى تاريخ السياحة فى مصر بعد عام 2010 وهو عام الذروة السياحية.
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ووفقا لبيانات وزارة السياحة، استقبلت مصر نحو 14.9 مليون سائح فى 2023، وشهد الربع الأخير من العام الماضى نموا فى عدد السائحين بنسبة 8% عن الفترة المقابلة من العام السابق إلى 3.6 مليون سائح.
وعقد وزير السياحة والآثار أمس الأحد، اجتماعاً مع مسئولى شركة فيزا، لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والشركة للاستفادة من خدماتها فى مجال السياحة.
تم خلال الاجتماع، استعراض الخدمات الرقمية المختلفة التى تقدمها الشركة عبر شبكاتها الدولية الواسعة والتى يمكن الاستفادة منها فى قطاع السياحة فى مصر ومنها سبل التوسع فى استخدام الكروت البنكية فى مختلف مجالات المدفوعات غير النقدية.
كما تم مناقشة سبل الاستفادة من انتشار الشركة عالميا، بما يسهم فى تطوير الترويج السياحى لمصر وتنفيذ الحملات الترويجية بالأسواق المختلفة، ومنها متابعة الاتجاهات العالمية السياحية، وتحليل مكانة مصر كمقصد سياحى مقارنة بالمقاصد السياحية المنافسة، ورصد انطباعات السائحين عن زيارتهم لمصر، وميولهم ورغباتهم وأنشطتهم السياحية بما يساهم فى تحسين تجربة السائحين فى مصر.
وحرص الوزير على إطلاع مسئولى الشركة بالأسواق السياحية الرئيسية التى تستهدفها الوزارة حالياً والتى تبلغ 18 سوقا سياحيا من الأسواق السياحية المصدرة للحركة إلى مصر، مشيراً إلى أهمية معرفة رغبات وميول السائحين والمسافرين فى هذه الأسواق.
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