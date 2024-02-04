جولدمان ساكس: 25 مليار دولار فجوة التمويل الخارجى لمصر فى 4 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قدر بنك الاستثمار الأمريكى، جولدمان ساكس، فى تقرير بحثى أن الفجوة التمويلية لمصر خلال الأعوام الأربعة المقبلة، تصل إلى 25 مليار دولار بفرض سد عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى.

وقال البنك إنه لأغراض التحليل توقعوا أن حجم برنامج مصر مع الصندوق 12 مليار دولار بواقع 7 مليارات من الصندوق ونحو 5 مليارات دولار من التمويلات المُصاحبة، بما يجعل هناك نحو 13 مليار دولار فجوة غير مُغطاة.

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ولكن القيمة تنخفض إلى 8 مليارات دولار إذا تم الحفاظ على عجز صافى الأصول الأجنبية كما هو، بواقع 4.4 مليار دولار العام المالى الحالى، و2.3 مليار دولار العام المالى المقبل، ومليار دولار العام المالى 2025-2026، على أن يتم غلقها فى العام المالى 2026-2027.

وذكر أن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولى ومن المقرر أن تُعلن تفاصيله خلال أسابيع قليلة على حد تقديرهم.

وشدد على أن الهدف الفورى لبرنامج مصر مع صندوق النقد يجب أن يكون استعادة الثقة فى الرؤية المستقبلية للتمويل الخارجى لمصر.

وقال إن الحصول على تمويل إضافى سيكون ضروريا لطمأنة السوق إن مصر قادرة على مقابلة احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط، وإصلاح الميزان الخارجى للقطاع المصرفى بهدف تعزيز الثقة فى العملة وتسهيل توحيد سعر الصرف عند مستوى متماشى مع أساسات الاقتصاد.

وقدر البنك أن إجمالى الاحتياجات التمويلية للعام المالى الحالى 18.6 مليار دولار، مع افتراض أن عجز الحساب الجارى لمصر سيبلغ 7.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، بخلاف سداد ديون متوسطة وطويل الأجل بقيمة 11.5 مليار دولار.

وتوقع أن تبلغ مصادر التمويل 14.15 مليار دولار ما بين 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة وهو أقل من توقعات الحكومة بنحو 3 مليارات دولار، و2.5 مليار دولار صافى تدفقات فى محافظ الأوراق المالية، وطروحات سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، واقتراض خارجي بقيمة 3.65 مليار دولار، وعجز فى ميزان السهو والخطأ قدره مليار دولار.

وبذلك تكون فجوة التمويل 4.4 مليار دولار، بخلاف 5 مليارات دولار زيادة مستهدفة فى الاحتياطيات بإجمالى فجوة 9.407 مليار دولار، وتوقع أن يتم سدها من خلال صندوق النقد بواقع 1.75 مليار دولار و1.25 مليار دولار مُصاحب لقرض صندوق النقد، ما يجعل هناك فجوة غير مُغطاة قدرها 6.407 مليار دولار.

وتوقع البنك أن يتراجع عجز الحساب الجارى فى المتوسط إلى 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأربع المقبلة مقابل 2.2% فى العام المالى الماضى.

وأشار إلى تحسن عجز الحساب الجارى، رغم ترجيحه اتساع الميزان التجارى غير البترولى، إلى 32.7 مليار دولار مقابل 29.8 مليار دولار فى العام المالى الماضى.

وأرجع ذلك الاتساع إلى تحسن إتاحة العملة الأجنبية فى السوق، رغم أن التشديد النقدى وخفض العملة وتراجع القدرة الشرائية يجعل الطلب مُقيدًا.

لكنه توقع أن يؤدى تعافى الصادرات البترولى بدعم من الاستثمارات فى القطاع، لتخفيف أثر ارتفاع الواردات.

وقدر أن عجز الميزان التجارى البترولى سيتراجع إلى 3.4 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار.

وقال إن هناك أثرا سلبيا طفيفا على إيرادات السياحة وقناة السويس فى 2024، خاصة خلال النصف الأول من العام، لكنها ستعاود الزيادة مع انحسار التداعيات السلبية للهجمات الحالية.

ورجح أن يحدث توسع مصر فى الاقتراض وعلاوة المخاطر العالية من استفادة مصر من انخفاض أسعار الفائدة عالميًا بما يؤدى لارتفاع الإيرادات.

وذكر أن تحويلات المصريين بالخارج ستكون نقطة مضيئة مع تعافيها فى ظل تبنى حزمة إصلاحات مدعومة من صندوق النقد لتوحيد سعر الصرف.

وقدر البنك أن مصر تسدد تقريبًا أقل من نصف ما سددته خلال الأعوام المالية الماضية، وبناء على ذلك رجح أن ترتفع مدفوعات الديون بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة على أن تكون ذروتها 12 مليار دولار خلال العام الحالى.