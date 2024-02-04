((أزيموت مصر)) تستهدف زيادة الأصول التى تديرها إلى 22 مليار جنيه فى 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبو السعد: إطلاق صندوقي استثمار متنوعين خلال النصف الأول
قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر والشرق الأوسط، لإدارة الأصول، إن حجم الأصول المدارة من قبل الشركة بلغ حاليًا نحو 17 مليار جنيه، وتستهدف الشركة الوصول خلال 2024 إلى 22 مليار جنيه فى الوقت الذى بلغت إجمالى أصول الشركة الأم نحو 90 مليار يورو.
“قفز عدد عملاء الشركة إلى 180 ألف عميل بنهاية العام الماضى، مقابل 22 ألفا بنهاية عام 2022′′، بحسب تصريحات“أبو السعد” لـ”البورصة”، موضحًا أن الشركة لديها نحو 16 صندوقًا للاستثمار، أطلقت 11 منها وتدير 5 صناديق لمؤسسات أخرى.
موضوعات متعلقة
تراجع توسعات الشركات يهدد نمو التأجير التمويلي عيسى: 9% نموا فى أعداد السياحة الوافدة خلال الأيام الأولى من 2024 5.3 مليار جنيه تمويلات جهاز تنمية المشروعات خلال 2023
أضاف أن الشركة تخطط لتدشين صناديق استثمار مختلفة بأفكار جديدة، خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل صندوقى استثمار مختلفين خلال النصف الأول من العام الجارى.
أعلن أن الشركة سوف تطلق أول منصة إلكترونية لصناديق استثمار فى مصر” أزيموت إنفست Azimut Invest”، على أن يستهدف التطبيق السماح للعملاء بالاستثمار فى الصناديق والتعرف على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بها، من أداء الصندوق، وكيفية الاستثمار، ومن الذى يقوم بإدارته ونشرة الاكتتاب.
قال إن الشركات التى تتعامل فى تحويل الأموال إلكترونيًا تواجه مشاكل مع البنوك، حيث ترفض البنوك ربط أنظمتها بأنظمة أخرى لتسريع عملية التحويل، وخاصة لتخوفها من مشكلات الأمن الإلكترونى ولذلك تواجه جميع الشركات بعض التأخير بالتعاملات الإلكترونية.
أوضح أن التطبيق يعمل حاليًا بنسخة تجريبية للعملاء حيث يساعدهم على فتح حساب بتكنولوجيا EKYC، وبدء عملية الشراء.
أشار إلى أن أزيموت تستهدف الحصول على رخصة شركات التكنولوجيا المالية، من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقوم باستكمال المتطلبات اللازمة، وتتوقع الحصول عليه بنهاية الربع الأول من 2024.
وتابع أبو السعد، أن نظام تداول الصناديق الجديد الخاص بالشركة جاهز حالياً وجار تجريبه على العملاء الحاليين، وفى انتظار الحصول على أول رخصة فينتك من الهيئة لإطلاق التطبيق، متوقعاً الحصول على الموافقة نهاية الربع الجارى.
وأضاف أبوالسعد، أن السوق المصرى يذخر بالفرص الاستثمارية، متوقعًا انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية فى مصر قريبًا، مشيراً إلى أن أى مستثمر ينوى الدخول فى الأسواق الناشئة يضع فى اعتباره مخاطر العملة.
MENAFN04022024000202011048ID1107807895
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.