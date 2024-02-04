((أزيموت مصر)) تستهدف زيادة الأصول التى تديرها إلى 22 مليار جنيه فى 2024

قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر والشرق الأوسط، لإدارة الأصول، إن حجم الأصول المدارة من قبل الشركة بلغ حاليًا نحو 17 مليار جنيه، وتستهدف الشركة الوصول خلال 2024 إلى 22 مليار جنيه فى الوقت الذى بلغت إجمالى أصول الشركة الأم نحو 90 مليار يورو.

“قفز عدد عملاء الشركة إلى 180 ألف عميل بنهاية العام الماضى، مقابل 22 ألفا بنهاية عام 2022′′، بحسب تصريحات“أبو السعد” لـ”البورصة”، موضحًا أن الشركة لديها نحو 16 صندوقًا للاستثمار، أطلقت 11 منها وتدير 5 صناديق لمؤسسات أخرى.

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أضاف أن الشركة تخطط لتدشين صناديق استثمار مختلفة بأفكار جديدة، خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل صندوقى استثمار مختلفين خلال النصف الأول من العام الجارى.

أعلن أن الشركة سوف تطلق أول منصة إلكترونية لصناديق استثمار فى مصر” أزيموت إنفست Azimut Invest”، على أن يستهدف التطبيق السماح للعملاء بالاستثمار فى الصناديق والتعرف على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بها، من أداء الصندوق، وكيفية الاستثمار، ومن الذى يقوم بإدارته ونشرة الاكتتاب.

قال إن الشركات التى تتعامل فى تحويل الأموال إلكترونيًا تواجه مشاكل مع البنوك، حيث ترفض البنوك ربط أنظمتها بأنظمة أخرى لتسريع عملية التحويل، وخاصة لتخوفها من مشكلات الأمن الإلكترونى ولذلك تواجه جميع الشركات بعض التأخير بالتعاملات الإلكترونية.

أوضح أن التطبيق يعمل حاليًا بنسخة تجريبية للعملاء حيث يساعدهم على فتح حساب بتكنولوجيا EKYC، وبدء عملية الشراء.

أشار إلى أن أزيموت تستهدف الحصول على رخصة شركات التكنولوجيا المالية، من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقوم باستكمال المتطلبات اللازمة، وتتوقع الحصول عليه بنهاية الربع الأول من 2024.

وتابع أبو السعد، أن نظام تداول الصناديق الجديد الخاص بالشركة جاهز حالياً وجار تجريبه على العملاء الحاليين، وفى انتظار الحصول على أول رخصة فينتك من الهيئة لإطلاق التطبيق، متوقعاً الحصول على الموافقة نهاية الربع الجارى.

وأضاف أبوالسعد، أن السوق المصرى يذخر بالفرص الاستثمارية، متوقعًا انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية فى مصر قريبًا، مشيراً إلى أن أى مستثمر ينوى الدخول فى الأسواق الناشئة يضع فى اعتباره مخاطر العملة.