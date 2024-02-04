الأسعار تفقد معرض الكتاب بريقه فى دورته الـ55

(MENAFN
- Al-Borsa News) علاء الدين: مبيعات“حواديت” تراجعت 50% فى دورة العام الحالى
انعقدت الدورة الخامسة والخمسين لمعرض الكتاب الأسبوع الماضى وسط صعوبات اقتصادية أثرت على حركة البيع ونشاط دور النشر فى الحدث الذى تعتبره تلك الدور أحد أهم مواسمها السنوية.
وشارك فى الدورة الحالية التى أقيمت خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير، 70 دولة من خلال 1200 دار نشر بعدد عارضين بلغ 5250 عارضًا.
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قالت أميرة علاء الدين مندوبة المبيعات بدار حواديت للنشر، إن مبيعات الدار تراجعت بنسبة وصلت إلى 50% خلال الـ 10 أيام الأولى من إنطلاق المعرض، رغم أن الدار أطلقت 70 إصدرا جديدا هذا العام وتتراوح أسعار الكتب بين 50 و250 جنيهًا.
أضافت أميرة الـ“البورصة” أن الدار تسعى إلى تقليل هامش الربح قدر الإمكان للحفاظ على مكتسبات الدورة الماضية، وتتنوع مطبوعاتها بين الروايات والكتب التاريخية والإسلامية والفانتزيا والنفسية والقصص التاريخية والأطفال، ومقاولات ساخرة.
وبلغ إجمالي زوار المعرض خلال الدورة الماضية للمعرض نحو 3.6 مليون زائر، وفي ضوء تحديد سعر تذكرة الدخول بمبلغ 5 جنيهات، فإن المعرض قد حصد أكثر من 18 مليون جنيه من رسوم دخول الزوار، وفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الثقافة.
قالت ياسمين خالد، مديرة العلاقات العامة والتسويق بدار الكرمة للنشر والتوزيع، إن أسعار الكتب شهدت ارتفاعات كبيرة خلال النسخة الحالية من معرض الكتاب.. لكن أبرز ما يميز المعرض خلال العام الجارى حضور جمهور من الأطفال بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسى.
أكدت أن الدار لجأت لتقديم عروض على أسعار الكتب تصل إلى 80% بغرض تنشيط حركة البيع مع قرب انتهاء انعقاد المعرض.
ولفتت إلى أن الدار أصدرت نحو 27 إصدارًا جديداً خلال العام الجارى وتتنوع ما بين تنمية ذاتية ومترجمات. موضحة أن الروايات هى التى تشهد إقبالاً من قبل الجمهور. “كتابى”: 50% ارتفاعًا فى أسعار مدخلات التصنيع هذا العام
قال محمود فاروق صاحب دار كتابى للنشر والتوزيع، إن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأكثر من 50% وهو ما أدى إلى زيادة السعر النهائى للكتاب بنحو 30%، وتتراوح الأسعار من 20 إلى 200 جنيه، وتقدم الدار خصومات تصل إلى 50% حاليًا.
قال خالد محمد صاحب دار ساحة الأدب للنشر والتوزيع، إن أسعار الكتب ارتفعت خلال العام الجارى بنسبة 100%، بسبب الزيادات الكبيرة التى طرأت على المدخلات.
أضاف لـ ((البورصة))، أن إقبال الجمهورعلى شراء الكتب تراجع بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والدار لم تحقق المستهدف من المبيعات منذ بداية انطلاق المعرض وحتى الآن. أحمد: استمرار العزوف عن الشراء رغم تقديم 40% خصومات
قالت هاجر أحمد مدير المبيعات بدار إبداع للنشر والتوزيع، إن الجمهور يرى أن أسعار الكتب مبالغ فيها، رغم تقديم خصومات على الكتب بين 35 و40%.
قال محمد محمود مدير التسويق بدار زهراء الشرق للنشر والتوزيع، إن الارتفاع المتكرر لسعر الورق انعكس على أسعار الكتب لترتفع من 150 إلى 200 جنيه، ما أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة 90% خلال النصف الأخير من العام الماضى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عليه.
قال مصدر مسئول بدار غراب للنشر والتوزيع، إن الدار قدمت مجموعة من الكتب بأسعار العام الماضى، فيما ارتفعت أسعار الإصدارات الجديدة بنحو 40% لتبدأ من 25 وحتى 200 جنيه وأكثر فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
ووفقًا لشعبة الطباعة والتغليف باتحاد الغرف التجارية ارتفع طن الورق المستورد بقيمة 200 دولار، بسبب زيادة الصين والقطاع الأوروبى فاتورة الشحن نتيجة أزمة البحر الأحمر.
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