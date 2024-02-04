الأسعار تفقد معرض الكتاب بريقه فى دورته الـ55

انعقدت الدورة الخامسة والخمسين لمعرض الكتاب الأسبوع الماضى وسط صعوبات اقتصادية أثرت على حركة البيع ونشاط دور النشر فى الحدث الذى تعتبره تلك الدور أحد أهم مواسمها السنوية.

وشارك فى الدورة الحالية التى أقيمت خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير، 70 دولة من خلال 1200 دار نشر بعدد عارضين بلغ 5250 عارضًا.

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قالت أميرة علاء الدين مندوبة المبيعات بدار حواديت للنشر، إن مبيعات الدار تراجعت بنسبة وصلت إلى 50% خلال الـ 10 أيام الأولى من إنطلاق المعرض، رغم أن الدار أطلقت 70 إصدرا جديدا هذا العام وتتراوح أسعار الكتب بين 50 و250 جنيهًا.

أضافت أميرة الـ“البورصة” أن الدار تسعى إلى تقليل هامش الربح قدر الإمكان للحفاظ على مكتسبات الدورة الماضية، وتتنوع مطبوعاتها بين الروايات والكتب التاريخية والإسلامية والفانتزيا والنفسية والقصص التاريخية والأطفال، ومقاولات ساخرة.

وبلغ إجمالي زوار المعرض خلال الدورة الماضية للمعرض نحو 3.6 مليون زائر، وفي ضوء تحديد سعر تذكرة الدخول بمبلغ 5 جنيهات، فإن المعرض قد حصد أكثر من 18 مليون جنيه من رسوم دخول الزوار، وفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الثقافة.

قالت ياسمين خالد، مديرة العلاقات العامة والتسويق بدار الكرمة للنشر والتوزيع، إن أسعار الكتب شهدت ارتفاعات كبيرة خلال النسخة الحالية من معرض الكتاب.. لكن أبرز ما يميز المعرض خلال العام الجارى حضور جمهور من الأطفال بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسى.

أكدت أن الدار لجأت لتقديم عروض على أسعار الكتب تصل إلى 80% بغرض تنشيط حركة البيع مع قرب انتهاء انعقاد المعرض.

ولفتت إلى أن الدار أصدرت نحو 27 إصدارًا جديداً خلال العام الجارى وتتنوع ما بين تنمية ذاتية ومترجمات. موضحة أن الروايات هى التى تشهد إقبالاً من قبل الجمهور.

قال محمود فاروق صاحب دار كتابى للنشر والتوزيع، إن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأكثر من 50% وهو ما أدى إلى زيادة السعر النهائى للكتاب بنحو 30%، وتتراوح الأسعار من 20 إلى 200 جنيه، وتقدم الدار خصومات تصل إلى 50% حاليًا.

قال خالد محمد صاحب دار ساحة الأدب للنشر والتوزيع، إن أسعار الكتب ارتفعت خلال العام الجارى بنسبة 100%، بسبب الزيادات الكبيرة التى طرأت على المدخلات.

أضاف لـ ((البورصة))، أن إقبال الجمهورعلى شراء الكتب تراجع بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والدار لم تحقق المستهدف من المبيعات منذ بداية انطلاق المعرض وحتى الآن.

قالت هاجر أحمد مدير المبيعات بدار إبداع للنشر والتوزيع، إن الجمهور يرى أن أسعار الكتب مبالغ فيها، رغم تقديم خصومات على الكتب بين 35 و40%.

قال محمد محمود مدير التسويق بدار زهراء الشرق للنشر والتوزيع، إن الارتفاع المتكرر لسعر الورق انعكس على أسعار الكتب لترتفع من 150 إلى 200 جنيه، ما أدى إلى تراجع المبيعات بنسبة 90% خلال النصف الأخير من العام الماضى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عليه.

قال مصدر مسئول بدار غراب للنشر والتوزيع، إن الدار قدمت مجموعة من الكتب بأسعار العام الماضى، فيما ارتفعت أسعار الإصدارات الجديدة بنحو 40% لتبدأ من 25 وحتى 200 جنيه وأكثر فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

ووفقًا لشعبة الطباعة والتغليف باتحاد الغرف التجارية ارتفع طن الورق المستورد بقيمة 200 دولار، بسبب زيادة الصين والقطاع الأوروبى فاتورة الشحن نتيجة أزمة البحر الأحمر.