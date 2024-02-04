((ترو فاينانس)) تستهدف الاستحواذ على حصص حاكمة بشركات تمويل عربية

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد عفيفى، رئيس مجلس إدارة شركة ترو فاينانس للتأجير التمويلى، إن الشركة تخطط لشراء حصص حاكمة بشركات تعمل بالقطاع المالى غير المصرفى، فى دول عربية وآسيوية خلال العام الجارى.

أوضح فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة حققت أداء مالى متميز خلال العام الماضى، حيث حققت نموًا فى صافى الربح إلى 13 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بربح 9 ملايين جنيه خلال عام 2022، كما نمت حقوق الملكية بمعدل 40%.

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أكد أن الشركة أنهت إجراءات زيادة رأس المال إلى 150 مليون جنيه بنهاية عام 2023، بزيادة 50 مليون جنيه فى بداية العام المنقضى.

أوضح أن الشركة تستهدف بدء العمل فى نشاط التخصيم، مع بداية الربع الثانى من العام الجارى، عقب استكمال بعض الإجراءات مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

كشف عن عمل الشركة مع 8 بنوك حكومية وخاصة، كما تستهدف زيادة عدد عملائها من القطاع المصرفى، موضحًا أن أغلب العملاء المهتمين بنشاط التأجير التمويلى يعملون بقطاعات الزراعة والصناعة.

كما لفت إلى اعتزام الشركة زيادة نشاطها مع شركات قطاع البترول والغاز وكذلك قطاعات المقاولات والعقارات.

واستحوذت مجموعات شركات“تاج القابضة” على كامل أسهم الشركة فى يناير 2022 من بنك الإمارات دبى بعد إتمام الفحص النافى للجهالة وإتمام جميع الإجراءات القانونية من الجهات الرقابية، وينقسم هيكل الملكية فى الوقت الراهن إلى شركة“تاج القابضة” بنسبة 90%، فيما يمتلك رئيس مجلس الإدارة، محمد عفيفى نسبة 10% من رأس المال.

وتم تأسيس شركة“تاج القابضة للاستثمارات المالية” بهدف الاستحواذ على شركة“الإمارات دبى الوطنى للتأجير التمويلى” لتتحول إلى شركة“ترو فاينانس للتأجير التمويلى”.

وتأسست الشركة باسم“بى إن بى باريباس للتأجير التمويلي” فى عام 2008 بمساهمة كاملة من بنك الإمارات دبى الوطنى برأسمال 10 ملايين جنيه، وقام البنك بمضاعفة رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه فى عام 2010، وفى عام 2013 تم تغيير اسم الشركة إلى“الإمارات دبى للتأجير التمويلي” مع تغيير اسم البنك.