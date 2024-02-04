((ترو فاينانس)) تستهدف الاستحواذ على حصص حاكمة بشركات تمويل عربية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد عفيفى، رئيس مجلس إدارة شركة ترو فاينانس للتأجير التمويلى، إن الشركة تخطط لشراء حصص حاكمة بشركات تعمل بالقطاع المالى غير المصرفى، فى دول عربية وآسيوية خلال العام الجارى.
أوضح فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة حققت أداء مالى متميز خلال العام الماضى، حيث حققت نموًا فى صافى الربح إلى 13 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بربح 9 ملايين جنيه خلال عام 2022، كما نمت حقوق الملكية بمعدل 40%.
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أكد أن الشركة أنهت إجراءات زيادة رأس المال إلى 150 مليون جنيه بنهاية عام 2023، بزيادة 50 مليون جنيه فى بداية العام المنقضى.
أوضح أن الشركة تستهدف بدء العمل فى نشاط التخصيم، مع بداية الربع الثانى من العام الجارى، عقب استكمال بعض الإجراءات مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
كشف عن عمل الشركة مع 8 بنوك حكومية وخاصة، كما تستهدف زيادة عدد عملائها من القطاع المصرفى، موضحًا أن أغلب العملاء المهتمين بنشاط التأجير التمويلى يعملون بقطاعات الزراعة والصناعة.
كما لفت إلى اعتزام الشركة زيادة نشاطها مع شركات قطاع البترول والغاز وكذلك قطاعات المقاولات والعقارات.
واستحوذت مجموعات شركات“تاج القابضة” على كامل أسهم الشركة فى يناير 2022 من بنك الإمارات دبى بعد إتمام الفحص النافى للجهالة وإتمام جميع الإجراءات القانونية من الجهات الرقابية، وينقسم هيكل الملكية فى الوقت الراهن إلى شركة“تاج القابضة” بنسبة 90%، فيما يمتلك رئيس مجلس الإدارة، محمد عفيفى نسبة 10% من رأس المال.
وتم تأسيس شركة“تاج القابضة للاستثمارات المالية” بهدف الاستحواذ على شركة“الإمارات دبى الوطنى للتأجير التمويلى” لتتحول إلى شركة“ترو فاينانس للتأجير التمويلى”.
وتأسست الشركة باسم“بى إن بى باريباس للتأجير التمويلي” فى عام 2008 بمساهمة كاملة من بنك الإمارات دبى الوطنى برأسمال 10 ملايين جنيه، وقام البنك بمضاعفة رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه فى عام 2010، وفى عام 2013 تم تغيير اسم الشركة إلى“الإمارات دبى للتأجير التمويلي” مع تغيير اسم البنك.
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