تراجع توسعات الشركات يهدد نمو التأجير التمويلي

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه شركات التأجير التمويلى عدداً من التحديات التى قد تؤثر على نمو نشاطها خلال العام الجارى، وأهمها انحسار توسعات الشركات نتيجة الأزمات الاقتصادية، وانخفاض سعر الجنيه وارتفاع معدل الفائدة.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع عدد عقود التأجير التمويلى بنسبة 33.3% ليبلع 1816 عقدا بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 2722 عقدا بنهاية نوفمبر 2022.

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وقالت“الرقابة المالية”، إنه رغم تراجع أعداد عقود التأجير التمويلى، فإن قيمتها ارتفعت نحو 28% لتسجل 103.1 مليار جنيه خلال الـ11 شهرا الأولى من 2023، مقابل 80.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وقال طارق فهمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة“التوفيق للتأجير التمويلى”، إن الأوضاع الاقتصادية الحالية من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم يؤثران على الشركات بجميع القطاعات الاقتصادية، ولذلك يقوم بعضها بحصر الأنشطة التوسعية، والبعض الآخر يستطيع تمرير الزيادة السعرية للمستهلك النهائى.

وأضاف فهمى، أن أغلب الشركات تلجأ لتخفيض هامش الربح لتستطيع استكمال نشاطها وجذب العملاء، موضحًا أن الأوضاع الاقتصادية تؤثر على شركات التأجير التمويلى خاصة فى حركة الإقراض، ولكن مع ذلك لم يتأثر حجم النشاط بشكل كبير.

وأشار إلى أنه توجد فرص بمجالات مثل التطوير العقارى والتى تستوعب حجم الزيادة بأسعار الفائدة، فالمطورون العقاريون أصحاب الملاءة المالية المرتفعة قادرين على استكمال أنشطتهم بشكل طبيعى.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذ نشاط العقارات والأراضى على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلى بقيمة 22.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، وبنسبة 83.29% من إجمالى قيمة العقود، بسبب كبر حجم هذا القطاع مقارنة بباقى القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة دائما إلى التمويل لتنفيذ التوسعات.

وقال فهمى، إن الصناعات الأساسية هى التى تستطيع استكمال عملها والتوسع مثل قطاعات الأغذية والأدوية، كما أن الطاقة والتعليم من الأولويات، أما الصناعات الترفيهية والتكميلية تواجه تراجعًا فى التوسعات.

وتابع:“لذلك تتجه شركات التأجير التمويلى إلى زيادة عملائها من الصناعات الأساسية وخفض حصة الصناعات الترفيهية، بالإضافة إلى تنوع محفظة الأنشطة لديها خاصة بنشاط التمويل العقارى والذى يعد ملاذا للتحوط من انخفاض العملة ويضمن للشركة المحافظة على إيراداتها”.

وأشارت“الرقابة المالية”، فى أحدث تقرير لها عن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى أهمية نشاط التأجير التمويلى فى المساهمة بالاقتصاد القومى للدولة، لأنه يوفر للأفراد والشركات العديد من الفرص التمويلية، لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنشيط قطاعات مختلفة مثل العقارات والآلات، والمعدات، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية للمواطنين.

وقالت شركة“KPMG” للمحاسبة، إن قطاع التأجير التمويلى من أكثر القطاعات التى تكون فى حركة دائمة، وبحاجة مستمرة إلى سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء.

وأضافت الشركة، فى تقرير لها، أن القطاع تأثر مؤخرا بعدة عوامل، كان أهمها فيروس“كورونا”، والذى سرع من اختراق التجارة التكنولوجية إلى الأسواق، وبالتالى أثر على الشركات التقليدية، والتى عادة ما تلجأ إلى التأجير التمويلى للتوسع.

وأوصى التقرير الشركات فى هذا القطاع بأن تقوم بدراسات استراتيجية لخطواتها القادمة، من خلال إجراء اختيارات محددة، وتنفيذها بدقة شديدة، وأن تشمل الاستراتيجية تطوير 3 جوانب أساسية فى أعمال شركات التأجير التمويلى، هى إدارة التكاليف، وتحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى التحول الرقمى.

وأكد التقرير، أن شركات التأجير التمويلى التى ستتأخر فى اتخاذ قرارات إصلاحية حازمة لن تستطيع مواجهة المنافسة العنيفة فى القطاع.

وأوضح التقرير، أن شركات التأجير التمويلى يمكن أن تستفيد من عقد شراكات مع جهات أخرى، لتقدم تجربة متكاملة للعملاء بدلًا من الاعتماد على نشاطها الرئيسى فقط، كعقد شراكات مع موزعين، فعلى سبيل المثال العملاء ممن يقومون بتأجير السيارات، يحتاجون إلى خدمات لاحقة مثل الصيانة.