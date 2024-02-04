وزير الخارجية المصري: يجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN / أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، كما يجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، "أنه تم التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع".

وشدد على رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، محذرا من خطورة اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

من جانبه أكد، وزير الخارجية الفرنسي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى القطاع.

وأعرب سيجورنيه عن رفض بلاده لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة، الذي يعاني وضعا مأساويا ونقصا واضحا في الاحتياجات الإنسانية الأساسية.



