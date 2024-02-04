Monday, 05 February 2024 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية المصري: يجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

2/4/2024 2:16:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN / أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، كما يجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، "أنه تم التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع".

وشدد على رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، محذرا من خطورة اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

من جانبه أكد، وزير الخارجية الفرنسي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى القطاع.

وأعرب سيجورنيه عن رفض بلاده لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة، الذي يعاني وضعا مأساويا ونقصا واضحا في الاحتياجات الإنسانية الأساسية.


MENAFN04022024000205011050ID1107807890

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث