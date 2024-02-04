وزير الخارجية المصري: يجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN / أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، كما يجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، "أنه تم التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع".
وشدد على رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، محذرا من خطورة اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
من جانبه أكد، وزير الخارجية الفرنسي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى القطاع.
وأعرب سيجورنيه عن رفض بلاده لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة، الذي يعاني وضعا مأساويا ونقصا واضحا في الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
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