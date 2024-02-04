هآرتس: الاتحاد الأوروبي يدرس خطوات ضد المستوطنين بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة هآرتس عن دبلوماسي قوله إن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ خطوات ضد المستوطنين المسؤولين عن أعمال عنف بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر الدبلوماسي أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بهذا الخصوص قد يسرّع التوصل إلى قرار في الاتحاد الأوروبي، مرجحا أن تشمل العقوبات حظر الدخول إلى دول الاتحاد وتجميد الأصول.
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