تنويه الى جميع الطلبة الناجحين في التوجيهي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أن خيار تعديل رقم الهاتف للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للقبول الموحد للفصل الثاني للعام الجامعي الحالي، أصبح متاحا.
وقالت الوحدة، في بيان، إنه في حال أخطأ الطالب في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في استقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم الخلوي، فإن هذا الخيار أصبح متاحا وبشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN04022024000208011052ID1107807732
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.