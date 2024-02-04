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تنويه الى جميع الطلبة الناجحين في التوجيهي

2/4/2024 10:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أن خيار تعديل رقم الهاتف للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للقبول الموحد للفصل الثاني للعام الجامعي الحالي، أصبح متاحا.
وقالت الوحدة، في بيان، إنه في حال أخطأ الطالب في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في استقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم الخلوي، فإن هذا الخيار أصبح متاحا وبشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات.

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