مصرف لبنان يسمح للمودعين بسحب 150 دولاراً شهرياً

قال مصدر في مصرف لبنان المركزي إن المصرف أصدر تعميماً السبت يسمح للمودعين بسحب 150 دولاراً شهرياً من بعض الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019.

وكانت هذه الحسابات قد فتحت لتحويل المدخرات بالليرة إلى الدولار مع بداية الأزمة المالية.

وأصيب النظام المصرفي في لبنان بالشلل إلى حد كبير منذ بداية الأزمة المالية التي جمدت مدخرات المودعين وأدت إلى انخفاض الليرة 98 بالمئة منذ عام 2019.

وأضاف المصدر إن التعميم يسري على الحسابات التي لا تتجاوز حجم الأموال المودعة بها 300 ألف دولار، وهي الأموال التي كانت بالبنوك قبل الأزمة حسبما ذكر.

ونتيجة لهذا الانهيار الاقتصادي، الذي وصف بأنه الأعنف في تاريخ لبنان، فقد تراجع سعر صرف العملة المحلية بقوة، ليصل سعر الدولار إلى حوالي 89 ألف ليرة في السوق الموازية بعدما

كان 1500 ليرة في 2019.

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