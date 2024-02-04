الطلب العالمي على السفر الجوي يواصل انتعاشه ويسجل 94% من مستويات 2019

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن انتعاش السفر الجوي استمر في ديسمبر 2023، وأن إجمالي حركة السفر الجوي لعام 2023 اقترب أكثر من مستويات ما قبل الجائحة.

وارتفع إجمالي حركة السفر الجوي في عام 2023 (المقاسة بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 36.9% مقارنة بعام 2022. وبلغت حركة المسافرين على الصعيد العالمي لعام 2023 بأكمله 94.1% من مستويات ما قبل الجائحة (2019). وارتفع إجمالي حركة المسافرين لشهر ديسمبر 2023 بنسبة 25.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، ووصل إلى 97.5% عن مستوى ديسمبر 2019. وبلغت حركة السفر الجوي في الربع الرابع 98.2% من عام 2019، مما يعكس الانتعاش القوي في نهاية العام.

وارتفعت حركة السفر الدولية في عام 2023 بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2022 ووصلت إلى 88.6% عن مستويات عام 2019. وارتفعت حركة السفر الدولية في ديسمبر 2023 بنسبة 24.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، لتصل إلى 94.7% من مستواها في ديسمبر 2019. وبلغت في الربع الرابع 94.5% من عام 2019.

وشهدت حركة السفر المحلي ارتفاعاً لعام 2023 بنسبة 30.4% مقارنة بالعام السابق. وكانت حركة السفر المحلية في عام 2023 أعلى بنسبة 3.9% من مستوى عام 2019 بأكمله. ارتفعت حركة المرور المحلية في ديسمبر 2023 بنسبة 27.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وكانت 2.3% أعلى من حركة المرور في ديسمبر 2019. وكانت في الربع الرابع أعلى بنسبة 4.4% مقارنة بالربع نفسه من عام 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «استمر الانتعاش القوي في العام 2023. وبلغت حركة المرور في شهر ديسمبر أقل بنسبة 2.5% فقط من مستويات عام 2019، مع أداء قوي في الربع الرابع، مما شجع شركات الطيران على العودة إلى أنماط النمو الطبيعية في عام 2024. ويعد انتعاش السفر خبراً جيداً، من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي حيث يسافر الناس للقيام بالأعمال التجارية، ومواصلة تعليمهم، والسفر في إجازات، وغير ذلك الكثير. ولكن للحفاظ على فوائد السفر الجوي في عالم ما بعد الجائحة، فإن على الحكومات اتباع نهج استراتيجي، وهذا يعني توفير بنية تحتية فعالة من حيث الكلفة لتلبية الطلب، وتحفيز إنتاج وقود الطيران المستدام لتحقيق هدفنا المتمثل في انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وتبني القواعد التنظيمية التي تحقق فائدة واضحة من حيث التكلفة. إن استكمال التعافي يجب ألا يكون ذريعة للحكومات لنسيان الدور الحاسم للطيران في زيادة ازدهار ورفاهية الأفراد والشركات في أنحاء العالم».





أسواق السفر العالمية

شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في حركة السفر بنسبة 33.3% في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وزادت السعة بنسبة 26.0% وارتفع عامل الحمولة بمقدار 4.4 نقاط مئوية ليصل إلى 80.1%. وارتفع الطلب في ديسمبر بنسبة 16.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 126.1% في حركة المرور الدولية لعام 2023 بأكمله مقارنة بعام 2022، مع الحفاظ على أقوى معدل على أساس سنوي بين المناطق، وارتفعت السعة بنسبة 101.8%، وازداد عامل الحمولة بمقدار 9.0 نقاط مئوية ليصل إلى 83.1%. ارتفعت حركة المرور في ديسمبر 2023 بنسبة 56.9% مقارنة بديسمبر 2022.

فيما ارتفعت حركة النقل الجوي لشركات الطيران الأوروبية للعام بأكمله بنسبة 22.0% مقارنة بعام 2022. وزادت السعة بنسبة 17.5%، وارتفع عامل الحمولة بنسبة 3.1 نقاط مئوية ليصل إلى 83.8%. وفي شهر ديسمبر، ارتفع الطلب بنسبة 13.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. وكانت حركة المرور في شهر ديسمبر أعلى من الشهر المقابل من عام 2019 لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة سنوية في حركة المرور بنسبة 28.3% في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وزادت السعة بنسبة 22.4%، وارتفع عامل الحمولة بنسبة 3.9 نقاط مئوية ليصل إلى 84.6%. ارتفعت حركة المرور في ديسمبر 2023 بنسبة 13.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في حركة المرور بنسبة 28.6% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022 بأكمله. وارتفعت السعة السنوية بنسبة 25.4% وزاد عامل الحمولة بنسبة 2.1 نقطة مئوية ليصل إلى 84.7%، وهي الأعلى بين المناطق. وارتفع الطلب في شهر ديسمبر بنسبة 26.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2022.

ارتفعت الحركة السنوية لشركات الطيران الأفريقية بنسبة 38.7% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وارتفعت القدرة الاستيعابية لعام 2023 بأكمله بنسبة 38.3%، كما ارتفع عامل الحمولة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 71.9%، وهو الأدنى بين المناطق. وارتفعت حركة المرور لشركات الطيران الأفريقية في ديسمبر 2023 بنسبة 9.5% مقارنة بديسمبر 2022.

وارتفعت حركة السفر المحلية في الصين للعام بأكمله بنسبة 138.8% مقارنة بعام 2022، وهي الآن أعلى بنسبة 7.1% من مستوى عام 2019. فيما تعد أستراليا (-4.2% مقارنة بعام 2019)، واليابان (-3.2% مقارنة بعام 2019) الأسواق المحلية الرئيسية الوحيدة التي لم تسترد بعد الطلب على حركة السفر قبل الجائحة.





الخلاصة

وأضاف والش: «إن سعينا لربط عالمنا بقوة أكبر مما كان عليه قبل الوباء يجب ألا يأتي على حساب البيئة. ولا يزال هدف الصناعة المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 أمامنا، ولتسريع عملية التحول، نحتاج إلى تكثيف الجهود من قبل الحكومات، وموردي الوقود وبذل المزيد من الجهد. لقد شهدنا زيادة قوية في استخدام وقود الطيران المستدام في عام 2023، لكنه لا يزال يمثل 3% فقط من إجمالي إنتاج وقود الطيران المستدام العالمي، وهذا أمر غير مقبول. ليس أمام الطائرات خيار سوى الاعتماد على الوقود السائل، في حين أن لدى وسائل النقل الأخرى بدائل أخرى. إننا بحاجة إلى جهد جماعي جبار لزيادة إنتاج وقود الطيران المستدام كجزء من إنتاج الوقود المتجدد في أسرع وقت ممكن».

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