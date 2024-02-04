رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس ناميبيا بالإنابة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الدكتور نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا بالإنابة، وذلك في وفاة الرئيس حاجي جينجوب.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الدكتور نانغولو مبومبا، رئيس جمهورية ناميبيا بالإنابة.

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