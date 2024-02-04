من ريبيري وموليكا إلى مبابي.. 5 نجوم مفاوضاتهم مع الأندية ولادة متعثرة

منذ بدء تنظيم عملية سوق الانتقالات وقصرها على فترتين صيفية وشتوية، هناك لاعبون ظلوا يملأون ساحة أخبار الانتقالات، وارتبطت أسماؤهم بأندية لسنوات، دون أن يتحقق الانتقال في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى تحقق بعد سنين طويلة، وربما قبل اعتزال اللاعب بسنوات قليلة.

وفي السطور التالية، أسماء للاعبين ظلوا شركاء أساسيين في كل سوق انتقالات بقرب انتقالهم لأندية بعينها، حتى باتت عملية انتقالهم ولادة متعثرة، تحقق

بعضها بشق الأنفس، والبعض الآخر لم يكتب له الولادة..

1-

مبابي إلى ريال مدريد



منذ عام 2018 واسم اللاعب الفرنسي كليان مبابي يتردد في الأوساط الرياضية كصفقة محتملة، بل وقريبة من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وفي كل مرة تخرج الصحافة العالمية قرب سوق الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية لتؤكد أن اللاعب أصبح على أعتاب ترك باريس سان جيرمان الفرنسي للعب مع ريال مدريد، وهو ما لم يتحقق بعد، وربما لن يتحقق في ظل المبالغ الضخمة التي يطالب بها سان جيرمان، أو في ظل العجز المالي لأندية الدوري الإسباني.

2-

فرانك ريبيري إلى ريال مدريد

ريال مدريد دائماً كان مهتماً باللاعب الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ السابق، وفي أوج تألق النجم الفرنسي، كان اسمه دائم التردد في سوق الانتقالات أنه صفقة محتملة للفريق الملكي، وزاد البعض من بهارات الأمر بأن جعلوه هدفاً لبرشلونة أيضاً، وهو ما لم يحدث واعتزل اللاعب كرة القدم دون أن تتحقق الصفقة التي ظلت في الصحافة العالمية في كل سوق انتقالات، حتى خفت نجم ريبيري تاركاً بايرن ميونخ ليلعب في فيورنتينا الإيطالي، ثم ساليرنيتانا الإيطالي أيضاً، قبل أن يعتزل اللعب في 2022، دون أن ينتقل إلى ريال مدريد.

3-

ليفاندوفسكي إلى برشلونة



منذ أن سطع نجم اللاعب البولندي ليفاندوفسكي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وهو محط أنظار العالم كمهاجم عتيد، وفي كل موسم انتقالات يتردد كلام عن مفاوضات بين برشلونة الإسباني والنجم البولندي، وانتقل اللاعب من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونخ الألماني أيضاً، وهناك ظل أمر انتقاله إلى برشلونة الإسباني علكة كل موسم انتقالات، التي تلوكها الصحافة الأوروبية، وبعد أن خفتت أخبار انتقاله إلى النادي الكتالوني، عقب تخطيه الثلاثين من عمره، وقبل اعتزاله الكرة، تحققت الأقاويل في نهاية مسيرته بالانتقال إلى برشلونة، ولكنه هناك لم يجد المناخ الملائم للاستمرار في التألق، ولا عمره الذي تجاوز 35 عاماً سمح له بالاستمرار في التألق مع النادي الذي ظل يتفاوض معه طوال 10 سنوات.

4-

أحمد عيد عبد الملك والزمالك



لأكثر من 10 سنوات ظل اسم اللاعب المصري أحمد عيد عبد الملك يتردد في سوق الانتقالات المصرية باقتراب انتقاله إلى نادي الزمالك، قادماً من نادي حرس الحدود، ومنذ أن كان ناشئاً في الزمالك، ثم أصبح ناضجاً ولعب لغزل المحلة وأسوان ثم طلائع الجيش، وكل عام لا يخلو من خبر اقتراب عودته إلى الزمالك، ودعم ذلك الأمر كونه من محبي نادي الزمالك ومن أبنائه، حتى تجاوز الثلاثين من عمره، واسمه لا يزال في سوق الانتقالات بقربه من القلعة البيضاء، لينتقل في نهاية الفيلم إلى الزمالك، ويستمر لعامين فقط قبل انتقاله على سبيل الإعارة لأهلي بني غازي الليبي، ثم إلى طلائع الجيش والمصري ووادي دجلة، قبل اعتزاله اللعب في نادي الجونة.

5-

موليكا والأهلي المصري



منذ عام 2017 وكل نصف موسم تنتشر في الصحف المصرية أنباء عن مفاوضات الأهلي مع اللاعب النيجيري جاكسون موليكا، اللاعب الذي كان ناشئاً في مازيمبي الكونغولي، أصبح صبياً وانتقل إلى ستاندر لييغ البلجيكي في 2020، والأهلي لا يزال في مفاوضات معه، وانتقل على سبيل الإعارة إلى قاسم باشا التركي، والأهلي مستمر في التفاوض معه، وأصبح أحد هدافي بيشكتاش التركي العام قبل الماضي، والأهلي لا يزال في مفاوضات معه، وفي كل نصف موسم يتردد فيه حاجة الأهلي لمهاجم، تخرج الصحافة المصرية بأنباء عن مفاوضات لبطل الدوري المصري مع اللاعب النيجيري، دون أن يتحقق انتقاله إلى الفريق المصري.





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