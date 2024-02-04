كييف: تزايد قتلى الجيش الروسي.. وموسكو: مقتل 720 عسكرياً أوكرانياً في يوم

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 388 ألفاً و750 جندياً، بينهم 810 جنود لقوا حتفهم خلال أمس فقط، في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 720 عسكرياً أوكرانياً لقوا حتفهم بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم» اليوم، أن القوات الأوكرانية دمرت 6343 دبابة، منها دبابتان أمس فقط، و11818 مركبة قتالية مدرعة، و9331 نظام مدفعية، و979 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و663 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 332 طائرة، و324 مروحية، و7173 طائرة مسيرة، و1848 صاروخ كروز، و24 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و12393 من المركبات وخزانات الوقود، و1479 من وحدات المعدات الخاصة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، في بيان مفصَّل بشأن آخر نتائج العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية، أنه على محور جنوب دونيتسك تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية، مشيرةً إلى أن نحو 115 عسكرياً أوكرانياً لقوا حتفهم، وتم تدمير مدرعتين و3 سيارات وقطع مدفعية.

وأضاف البيان أنه على محور زابوريجيا، تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية ولقي نحو 45 عسكرياً أوكرانياً حتفهم، وتم تدمير مركبتين ومدفع وراجمة صواريخ، وعلى محور خيرسون قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية، وأدى ذلك إلى مقتل نحو 30 عسكرياً أوكرانياً، وتم تدمير 3 مركبات وقطع مدفعية.

كما أكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 97 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة في جمهورية لوجانسك الشعبية ومقاطعتي خاركوف وزابوريجيا.

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