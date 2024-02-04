الأيفاب يُوافق على استبدال اللاعب المصاب بارتجاج المخ في كأس رئيس الدولة

(MENAFN
- Al-Bayan)
وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الأيفاب" على طلب اتحاد الإمارات لكرة القدم باستبدال اللاعب المصاب بالارتجاج في المخ أثناء المباراة في بطولة كأس رئيس الدولة بدءاً من الموسم الرياضي الحالي.
ويُعد هذا القرار هو الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول منطقة الشرق الأوسط على مستوى المسابقات المحلية، بعد موافقة "الأيفاب" على إجرائه في مسابقات قارية ودولية كبرى، أبرزها بطولة كأس العالم "قطر 2022".
وكانت لجنة الطب الرياضي في الاتحاد قد تقدمت بهذا الطلب للمجلس الدولي بتوجيهات من الأمانة العامة لاتحاد الكرة، وذلك في إطار حرص الاتحاد على إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في هذه البطولة الغالية.
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