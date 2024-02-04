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الأيفاب يُوافق على استبدال اللاعب المصاب بارتجاج المخ في كأس رئيس الدولة

2/4/2024 10:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الأيفاب" على طلب اتحاد الإمارات لكرة القدم باستبدال اللاعب المصاب بالارتجاج في المخ أثناء المباراة في بطولة كأس رئيس الدولة بدءاً من الموسم الرياضي الحالي.

ويُعد هذا القرار هو الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول منطقة الشرق الأوسط على مستوى المسابقات المحلية، بعد موافقة "الأيفاب" على إجرائه في مسابقات قارية ودولية كبرى، أبرزها بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وكانت لجنة الطب الرياضي في الاتحاد قد تقدمت بهذا الطلب للمجلس الدولي بتوجيهات من الأمانة العامة لاتحاد الكرة، وذلك في إطار حرص الاتحاد على إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في هذه البطولة الغالية.

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