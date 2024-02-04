خبرني : العسعس: الأردن نجح في الحفاظ على استقراره المالي

MENAFN - Khaberni) خبرني -شرعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس.

وقال الدكتور المعشر، إن الاجتماع يأتي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، وذلك من خلال الاطلاع على نسبة الزيادة في الإنفاق الرأسمالي، ونسبة الإيرادات المتوقعة في الموازنة، ومدى التوافق في تلك الأرقام مع الإصلاح الإداري والمالي والرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي.

بدروه، تحدث العسعس عن نجاح الأردن بالحفاظ على استقراره المالي بشهادة وكالات التصنيف الإئتمانية مجتمعة، وصندوق النقد الدولي، وثقة المستثمرين بالسندات الأردنية، وبهذا نجحت الحكومة بحماية مقدرات الطبقة الوسطى من مخاطر الركود التضخمي العالمي.

وبين أن موازنة 2024، هي استمرار للنهج الحكومي بعدم رفع الضرائب، وبالمقابل قامت برفع النفقات الرأسمالية إلى أعلى مستوى لها في تاريخ المملكة، وزيادة برنامج الحماية الاجتماعية من خلال رفع مخصصاته لدعم الأسر المستهدفة.

وأوضح العسعس، أن الإيرادات العامة ستبلغ 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن العام 2023، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10 بالمئة عن مستواها في العام 2023، والتي تنعكس في عدم زيادة الضريبة والعمل على مكافحة التهرب الضريبي، ومتابعة التجنب الضريبي، وتحديث البيانات اللازمة لذلك بشكل مستمر.

وأكد أن الأرقام المتوقعة تعكس دقة حقيقية عند النظر إلى الأرقام المتحققة مقارنة بالأعوام السابقة، وبالنسبة للنفقات تم رفع نسبة الإنفاق الرأسمالي لـ11.8 بالمئة، كما تم رفع المخصصات الطارئة إلى 100 مليون دينار، ورصد مخصصات لدعم المواد الأساسية، وفيما يتعلق بالنفقات الجارية وتقدر بـ 10.6 مليار دينار، فإنها تأتي بنسبتها الأعلى على شكل رواتب، وتشمل فوائد الدين العام والنفقات التشغيلية، إضافة إلى نفقات جارية أخرى.

وفيما يتعلق في خدمة الدين في الموازنة العامة، أشار العسعس إلى أنه بالرغم من قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة عالمياً، إلا أن الأردن استطاع بفضل سياسة الاستقرار المالي التي انتهجتها الحكومة، من التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة بأقل الانعكاسات على الاقتصاد الوطني، وأوفت بالتزاماتها في وقتها كعادة المملكة دائماً.

كما أكد العسعس أن مشروع موازنة 2024 نجح في خفض العجز الأولي المستهدف، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، حيث ستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي المستهدف ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.6 بالمئة في العام 2023.

وحضر الاجتماع، أمين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشبلي، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، ومدير عام المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، ومدير عام الأراضي والمساحة أحمد العموش.