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خبرني : موجة حارة تجتاح أستراليا

2/4/2024 10:00:19 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعرضت أجزاء كبيرة من أستراليا الاحد ، لموجة شديدة الحرارة، دفعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إلى إصدار تحذيرات من اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات.

وبحسب وكالة الانباء الاسترالية، قال مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا إن التحذيرات من الموجة الحارة تركزت في ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظا بالسكان، محذرا من أن درجات الحرارة في بعض أجزاء البلاد قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

وأظهرت البيانات أن درجة الحرارة القصوى في غرب سيدني، عاصمة نيو ساوث ويلز، من المتوقع أن تبلغ 39 درجة مئوية، أي نحو 10 درجات أعلى من المتوسط في شباط الماضي.

ودفعت الظروف الحارة والجافة المصحوبة برياح عاصفة خبراء الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذيرات من خطر الحرائق الشديد في أجزاء من ولايتي فيكتوريا وجنوب أستراليا.

وفي كانون الاول الماضي، تعرضت أجزاء كبيرة من أستراليا لموجة شديدة الحرارة دفعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إلى إصدار تحذيرات من اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات.

ويزيد الطقس الحار من مخاطر حرائق الغابات، وسط ظاهرة النينيو المناخية، والتي ترتبط عادة بظواهر مناخية بالغة الشدة، مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

وكانت السلطات الأسترالية قد حذرت من موسم حرائق غابات شديد الخطورة هذا الصيف في أستراليا بعد موسمين هادئين، مقارنة مع "الصيف الأسود" الذي شهد حرائق غابات ضخمة، وقتلت 33 شخصا في موسم 2020-2019.

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