خبرني : أمين عمان: توجه لتحويل العاصمة لمدينة ذكية

MENAFN - Khaberni) خبرني - دعا رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، غازي البداوي، إلى ضرورة إيجاد حل جذري للإزدحامات المرورية في عمان، مؤكدًا أهمية توفير وسائل نقل مميزة للمواطنين، لتوفير الوقت والجهد والمال عليهم.

وشدد، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، لمناقشة الخطط الاستراتيجية لأمانة عمان الكُبرى، بحضور أمين عمان يوسف الشواربة، ونائب مدير المدينة للأشغال نبيل الجريري، والمدير التنفيذي للنقل رياض الخرابشة، ومدير دائرة النقل محمد السريحين، على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية وتوفير مواقف للمواطنين.

بدورهم طالب النواب: عبدالله أبو زيد، نواش قواقزة، أسماء الرواحنة، ماجد الرواشدة، محمد العبابنة، رمزي العجارمة، هايل عياش، عمر الزيود، طلال النسور، رائد الظهراوي، علي الطراونة، بتحسين منظومة النقل العام، والإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، ودعم المشغلين والمواطنين.

من جهته، قال الشواربة إن لدى "الأمانة" استراتيجية واضحة للنقل داخل حدود عمان أطلقت برعاية ملكية سامية، مُضيفًا أن باص التردد السريع وباص عمان ارتادهما 20 مليون راكب خلال العام 2023.

وأوضح أن "الأمانة" لا تهتم بالإيرادات بقدر اهتمامها بتقديم الخدمة المميزة للمواطنين، خصوصًا المتعلقة بقطاع النقل، مُشيرًا إلى حق المواطن التمتع بخدمة نقل مميزة.

واستعرض الشواربة أبرز المشاريع التي ستعمل الأمانة على تنفيذها المرحلة المُقبلة، وهي: المرحلة الثانية من الباص السريع بطول 42 كيلومترا، فضلًا عن إعادة دراسة العديد من التقاطعات الحيوية.

وبين أن هُناك قرارا بإلزامية تشغيل أنظمة النقل الذكي داخل وسائط النقل، وتطوير منظومة النقل، متوقعًا تشغيل خط الزرقاء - عمان مع نهاية شهر آذار المُقبل.

ونفى الشواربة أن يكون مسار الباص السريع قد أثر على الشوارع الرئيسة أو عمل على تضييقها، باستثناء بعض الشوارع الضيقة بطبيعتها أصلًا.

وأوضح أن التوجه الآن يتضمن تحويل العاصمة لمدينة ذكية، عبر الرقابة الذكية، من خلال انتشار كاميرات المُراقبة في كُل مكان، وذلك بهدف مُخالفة كل من يُخالف القانون، ورفع كفاءة البُنية التحتية، وتوفير مواقف عامة تعمل بالأجرة، مؤكدًا أن هذا من شأنه التخفيف من الازدحامات المرورية.

وعزا الشواربة الإزدحامات المرورية لعدة أسباب، أبرزها: ازدياد تملك السيارات الخاصة جراء عدم وجود منظومة نقل عام، والوقوف المُزدوج على جوانب الطرق، وعدم كفاءة البُنية التحتية، وعدم وجود مواقف عامة في مدينة عمان.

وقال إن "الأمانة" تعمل على رفع سوية النقل العام في العاصمة، وتشجيع المواطنين على ارتياد وسائطه، للحد من الازدحامات المرورية.